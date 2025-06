Bármelyik pillanatban támadás indulhat a forrongó térség erős hatalma ellen, egyetlen, nyomós indok miatt nem indulnak a vadászgépek

Egyre inkább kezd kialakulni az Egyesült Államokban és Izraelben is az a nézet, hogy Jeruzsálem valójában csak blöfföl, és ezt egyre kevesebben veszik komolyan. Ennek ellenére a veszély valós, mivel a közel-keleti ország hírszerzése más országokhoz képest sokkal kevésbé függ az amerikai szervektől, ezért önállóan is végre tudnak hajtani nagyszabású akciókat. A lapnak megszólaló névtelenséget kérő forrás arról beszélt, hogy Izrael korábban már felvázolt egy tervet a Trump-kormánynak arról, hogy kizárólag a saját légierejük bevetésével, hogyan tudnák megsemmisíteni a kockázatosnak vét célpontokat. Washington azt elmondások szerint lenyűgözték ezek az elképzelések, de aztán mégsem történt semmi.

Korábban, Joe Biden elnöksége idején Izrael nem nagyon fogta vissza magát, több alkalommal is tartott nagyszabású erődemonstrációt. Ilyen volt például az is, amikor 2024-ben többször is végrehajtottak támadásokat Irán ellen, ekkor semmisítették meg az Sz-300-as légvédelmi rakétarendszereket is. Ez bizonyítja, hogy

vélhetően most sem lenne technológiai akadálya annak, hogy a nukleáris létesítmények körül infrastruktúrát lebombázzák.

Felmerült azonban az is, hogy Jeruzsálem nem tudná tökéletesen végrehajtani a terveit, mivel a síita hatalom mélyen a föld alá rejtette a létesítmények jelentős részét, ehhez pedig az amerikai B-2-es bombázókra is szükség lenne, hogy bunkerromboló rakétákkal „törjenek utat”.

Az, hogy továbbra sem történik meg a nagyszabású támadás, megosztja a szakértőket. Aaron David Miller, a Carnegie Endowment for International Peace vezető munkatársa elmondta, hogy hiába gyengült meg Teherán az elmúlt két évben, ennek ellenére Jeruzsálemet még mindig nagyon nyugtalanítja az ország tevékenysége. Hozzátette azt is viszont, hogy szerinte az izraeli döntéshozók arra jutottak, hogy a támadás egyszerűen túlzottan kockázatos, a következmények pedig bizonytalanok. Alon Pinkas, egykori izraeli diplomata szerint valójában egyetlen oka van annak, hogy az izraeli miniszterelnök miért nem lép:

Netanjahu egyszerűen fél Trumptól. Ha Trump arra a következtetésre jut, hogy Izrael a kérésének ellenére támadta meg Iránt, akkor magára hagyhatja Izraelt az iráni megtorlással szemben. Erre gondol Netanjahu

– mondta.

Az elmúlt időszakban mintha elhidegült volna egymástól az amerikai vezetés és Izrael, valamint az Egyesült Államok igyekszik tető alá hozni egy megállapodást Iránnal. Azt nem tudni pontosan, hogy mi lehet a háttérben, de sokan azt a következtetést vonták le, hogy a vezetők között személyes vita lehet. Éppen emiatt Izrael attól tart, hogy Washington felelősségre vonná, ha az engedélyük nélkül cselekednének. Nagy szerepet játszik ebben Trump kiszámíthatatlan stílusa is, emiatt Izrael egyszerűen arra juthatott, hogy nem éri meg kockáztatni. Az izraeli miniszterelnök valószínűleg csak akkor szánná el magát a nagyszabású csapásokra, amennyiben garanciákat kapna szövetségesétől, és osztozhatna a felelősségen is azt követően az Egyesült Államokkal. Ebben a helyzetben pedig inkább a kivárás politikáját választják.

Címlapkép forrása: David Silverman/Getty Images