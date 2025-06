Csillagászok detektálták a valaha mért legerősebb kozmikus robbanásokat

Csillagászok azonosították a legerősebb kozmikus robbanásokat, amelyek az univerzum létrejöttét jelentő Big Bang óta a legnagyobb energiájú robbanások a szakemberek szerint. Az angolul "extreme nuclear transient"-nek (ENT, magyarra fordítva "extrém nukleáris átmenet") nevezett kozmikus események akkor jönnek létre, mikor egy nagy méretű csillagot szétszakít egy a környezetében lévő szupermasszív fekete lyuk, majd a felszabaduló anyag visszahull annak belsejébe - számolt be a kutatásokról az IFLScience

Csillagászok a NASA, az Európai Űrügynökség (ESA) és más obszervatóriumok adatait felhasználva tudták azonosítani a kozmikus eseményeket, amelyek

a kutatók szerint a világegyetem 13,8 milliárd évvel ezelőtti kialakulása óta a legerősebb robbanások lehetnek.

A tudósok már korábbi kutatások során is megfigyeltek fekete lyukak által okozott, különösen nagy energiát felszabadító kozmikus jelenségeket, azonban azok ereje jóval kisebb, mint a most felfedezett ENT-ké.

A Hawaii Egyetem Csillagászati Intézetének kutatói az ESA Gaia űrteleszkópjának adataiban szokatlan, hosszan tartó felfényléseket találtak 2016-ból és 2018-ból. További megfigyelések alapján megállapították, hogy ezek - egy 2020-ban azonosított harmadik eseménnyel együtt - a valaha észlelt legnagyobb energiájú robbanások.

Ezek az ENT-k különleges jelenségek, amelyek fényessége közel tízszerese a szokásos árapály-szétszakítási eseményekének

- nyilatkozta Jason Hinkle, a tanulmány vezető szerzője. Az úgynevezett árapály-szétszakítási események (TDE) akkor következnek be, mikor egy csillag, a közelében lévő fekete lyuk gravitációs ereje miatt szétszakad. A szakember szerint az ENT jelenségek nemcsak sokkal fényesebben, mint a TDE-k, hanem jóval tovább, akár évekig is világítanak, meghaladva a legfényesebb szupernóva-robbanások energiakibocsátását is.

Míg a szupernóvák nagyjából annyi energiát bocsátanak ki, amennyit a Nap 10 milliárd éves élettartama alatt, az ENT-k 100 Nap energiáját sugározzák.

A legnagyobb eddig megfigyelt ENT esemény,

a Gaia18cdj, 25-ször több energiát bocsátott ki, mint a valaha megfigyelt legerősebb szupernóva, így ez a Big Bang óta bekövetkezett legerősebb kozmikus robbanás.

A kutatók szerint a legvalószínűbb magyarázat az ENT-kre, hogy egyes nagy tömegű csillagok, fekete lyukak általi szétszakítása során az anyag visszahull a szupermasszív fekete lyukba. A számításaik szerint ehhez nagyjából 3-10 naptömegű csillagokat kell szétszakítania a fekete lyukaknak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images