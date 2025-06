Elképesztő felvétel: kő kövön nem maradt az orosz cirkálórakéták után, az ukrán légvédelem tehetetlen

Oroszország péntekre virradóra intenzív rakéta- és dróntámadást indított Ukrajna ellen. A támadás válasz lehetett Ukrajna hétvégi akciójára, melynek során több értékes orosz repülőgépet semmisíthettek Oroszország távoli területein.

Videófelvételek kerültek fel a közösségi médiába a Luck elleni támadásról is, a célpont elméletben az ott található, repülőgépmotorokat gyártó- és javító üzem volt. Luck a volinyi területen található, a lengyel határtól körülbelül 100 kilométerre.

Az első felvételen jól látható, Oroszország H-101-es cirkálórakétái (robotrepülőgépei) a város térségében hőcsapdákat indítanak, hogy megnehezítsék az ukrán légvédelem dolgát.

Russian Kh-101 cruise missile deploys heat-seeking decoys before striking a target in Lutsk this morning. pic.twitter.com/vcDOSskNDt