Három hónapig hallgatott, a legfájóbb pillanatban rúgott bele Elon Muskba a „kis ember”

A lengyel diplomata korábban összetűzésbe került Muskkal és Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, amikor azt nyilatkozta, hogy Ukrajnának szüksége lehet a Starlink műholdas szolgáltatás alternatívájára.

Az X közösségi platformon zajló vita során Musk március 9-én azt írta Sikorskinak:

Hallgass, kis ember. Ti csak egy kis részét fizetitek a költségeknek. A Starlinknek pedig nincs alternatívája.

Csütörtökön a Musk és Trump közötti feszültség nyilvános vitává fajult, amikor az elnök azzal fenyegetett, hogy megszünteti a világ leggazdagabb embere által vezetett cégekkel kötött kormányzati szerződéseket. Musk válaszul Trump elnök felelősségre vonását javasolta nevének az Epstein-aktákban való állítólagos feltűnése miatt.

Sikorski a vitára reagálva az X-en közzétett bejegyzésében válaszolt a három hónappal korábbi Musk-posztra:

Látod, nagy ember, a politika nehezebb, mint gondoltad.

See, big man, politics is harder than you thought. https://t.co/2QMoCCPSgG