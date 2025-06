Úgy néz ki, arcpirító hírszerzési hibát követett el Oroszország: egyetlen lépéssel felfedték a katonai bázisaikat

Az orosz védelmi minisztérium parancsára a Yandex keresőportál kicenzúrázta az orosz katonai létesítményeket a műholdas térképein, lényegében felfedve ezzel a támaszpontok pontos helyét – jelenti több orosz ellenzéki és ukrán portál.

Az ellenzéki portálok által közzétett felvételeken jól látható:

a Yandex kitakart számos orosz katonai vagy hadiipari létesítményt, viszont ezek környékét nem fedték el, így pontosan látható, hol vannak ezek a komplexumok a műholdképeken.

Ukrán portálok azon élcelődnek, hogy így ismertté vált olyan bázisok vagy gyárak pontos helyzete is, melyeket a kijevi vezetők korábban valószínűleg nem ismertek.

Яндекс по указанию МО РФ заблюрил на своих картах военные объекты в Москве и этим сам их сдал.Теперь по размытым пятнам отлично видно, где именно находятся предприятия ВПК. pic.twitter.com/4KijJV0qGV — Ateo (Breaking) June 5, 2025

A helyzet pikantériája az, hogy a Google Maps-en nincsenek kitakarva az orosz katonai komplexumok, így könnyen megteheti azt egy ukrán hírszerző, hogy a Yandex térképéről lenézi az orosz katonai bázis helyét, majd a Google-ről tájékozódik a pontos elrendezés és esetleges védelmi rendszerek kapcsán.

Persze felmerül az emberben, hogy itt is egyfajta "5D-sakkot" játszik az orosz védelmi minisztérium: kitakarnak olyan objektumokat is, melyeknek semmilyen katonai szignifikanciája nincsen, hogy megtévesszék az ukrán hírszerzőket. Az orosz hírszerzők közelmúltbeli mulasztásainak ismeretében ez azonban talán kevésbé valószínű, ráadásul az ukránok Google Mapsen ezt is le tudják ellenőrizni.

Korábban az orosz védelmi minisztérium már elrendelt egy hasonló szabályozást az olajfinomítókkal kapcsolatosan, de ezek pontos helyzete ismert és nyilvánosan fellelhető információ, így ez kevésbé segíti az ukrán hírszerzés munkáját.

