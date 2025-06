Feszült választáson van túl a régió hatalma: megnéztük a Google számait

Portfolio 2025. június 07. 07:00

A múlt hét folyamán rendkívül szoros elnökválasztást tartottak Lengyelországban, ahol a második fordulóban az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt által támogatott, függetlenként induló Karol Nawrocki legyőzte a kormánypártok támogatását élvező varsói polgármestert, Rafał Trzaskowskit. Az eredményt követően továbbra is fennmaradhat a jelentős politikai szembenállás a lengyel kormánypárt és az újonnan megválasztott államfő között. Az eseményeket a Portfolio-n is szorosan követtük az elmúlt héten, az érdeklődés pedig a Google-keresési statisztikákban is tükröződött.