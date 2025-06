Megérkeztek a fegyveres erők Los Angelesbe: sokan eszkalációtól tartanak

Vasárnap reggel körülbelül egy tucat nemzeti gárdista sorakozott fel a belvárosban található szövetségi épületnél, ahová a pénteki razziák során őrizetbe vett személyeket szállították - írja a Reuters. A Los Angeles-i városháza mellett újabb tüntetést terveztek vasárnap délutánra.

Ezeket a radikális baloldali tüntetéseket, amelyeket felbujtók és gyakran fizetett bajkeverők szerveznek, NEM FOGJUK TOLERÁLNI

- írta Trump vasárnap reggel a Truth Social platformján.

Soldiers with the California National Guard can be seen deployed outside the Federal Detention Facility in Los Angeles, following yesterdays memoranda signed by U.S. President Trump, federalizing 2,000 Guardsmen. pic.twitter.com/4Yy4LwKBnG