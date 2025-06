Hírszerzési jelentés: NATO-országban bukkanhatnak fel az orosz különleges erők, burkolt támadást tervez Moszkva

Oroszország tesztelni szeretné a NATO működését, az is lehet, hogy azonosító nélküli katonákat küldenek valamelyik balti államba – jelentette ki Bruno Kahl, a Német Szövetségi Hírszerzés (BND) vezetője a Reuters szerint.

Elég biztosak vagyunk abban, hogy Ukrajna csak az első lépés nyugatra, erről hírszerzési bizonyítékaink vannak”

– jelentette ki Kahl.

Hozzátette:

nem jelenti ez azt, hogy harckocsi-hadsregek gurulnak majd nyugatra. De úgy látjuk, hogy a NATO kollektív védelmére vonatkozó ígéretét tesztelni fogják.”

Kahl azt mondta:

nem kizárható, hogy a „kis zöld emberek” felbukkannak majd hamarosan Észtországban, hogy „az állítólag elnyomott orosz kisebbséget megvédjék."

„Kis zöld embereknek” hívták azokat az azonosító nélküli orosz katonákat, akik megszállták a Krímet 2014-ben. Oroszország éveken át azt állította, hogy ezek a katonák „helyi milíciák” voltak, akik teljesen organikusan fogtak fegyvert, annak ellenére, hogy sok ilyen alakulat az orosz különleges erők legmodernebb felszereléseivel volt felszerelve.

Kahl azt is kifejtette, hogy szerinte az Egyesült Államok is egyetért az orosz fenyegetés komolyságával. A BND vezetője a hírszerzési bizonyítékokat nem mutatta be és arról sem beszélt, mennyire biztos egy Észtország elleni esetleges orosz támadás.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images