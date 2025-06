Iskolai lövöldözés történt Ausztriában: több halálos áldozatot is jelentettek

A hírek szerint kedd délelőtt 10:00-kor indult meg a rendőri intézkedés a graz-i iskola környékén. A közösségi médiában terjedő videók alapján nagy a rendőri jelenlét a környéken, korábbi értesülések szerint pedig az akcióban mentőhelikoptert is bevetettek.

School Shooting in Graz, Austria: Eight DeadA school shooting took place around 10 a.m. Tuesday at the BORG school on Dreierschützengasse in Grazs Lend district. Eight people have been confirmed dead, and the number of seriously injured is in the double digits.The pic.twitter.com/fklMTG2FGO