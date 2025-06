Legendás kémfőnök: Moszkva felfejlesztette a világ legsötétebb diktatúrájának halálos fegyverét, tűpontos lett a KN-23

Interjút adott a The War Zone nevű lapnak Kirilo Budano ukrán kémfőnök, amelyben több információt is megosztott az orosz drónképességekről, valamint Kijev lehetséges terveiről.

Az ukrán Védelmi Hírszerző Igazgatóság (HUR) parancsnoka kifejtette, hogy Moszkva átadta Észak-Koreának a Gerány, illetve a Sahed-drónok gyártási technológiáját, ami veszélyes lehet a Koreai-félsziget kényes biztonsági egyensúlyára tekintve. Budanov szerint Moszkva ezekből havi 2000-et gyártott eddig, de 5000-re tervezik emelni a számot. A mennyiség mellett a minőség is folyamatosan javul, egyre nagyobb távolságra képesek, ez pedig Phenjan számára is lehetővé teszi, hogy déli szomszédjában szinte bármelyik pontot képes lehet megtámadni. A másik hatásos felhasználásuk, hogy adott esetben Oroszország segítségére is tud lenni, amennyiben felesleg keletkezik.

A másik technológiatranszfer a KN-23-as ballisztikus rakétát érinti, amelyek kezdetben finoman szólva sem érték el a kívánt hatékonyságot: gyakran több kilométeres tévedéssel csapódtak be, valamint visszatérő probléma volt, hogy már a levegőben szétesett a fegyver.

Budanov viszont kiemelte, hogy most már pontosan tudják eltalálni a célpontokat.

Ez a modernizálás viszont Moszkva mellett Phenjan számára is erőteljes fejlődést jelenthet. A két ország együttműködése ezen felül további rakéták fejlesztésére is kiterjedhet, amelyek az eddigieknél jóval magasabb színvonalat képviselhetnek.

Az ukrán hírszerzés vezetője kiemelte, hogy az oroszok milyen típusú segítséget kapnak Phenjantól: D-74-es tarackokat, MLRS rendszereket és Kokszan tüzérséget is szállítanak az ukrajnai frontvonalra. Utóbbit ki is emelte Budanov, szerinte ezek jól teljesítenek az éles helyzetben, nagy távolságból képesek pontos csapásokat mérni az ukrán állásokra. Kijev adatai szerint ezekből az oroszok összesen 120 darabot kaptak, de továbbiakat kaphatnak belőlük. A kémfőnök szerint továbbra is 11 ezer észak-koreai katona állomásozik Oroszországban.

Az elmélyülő kapcsolat egyben azt is jelenti, hogy az orosz hadiipari kapacitás nagyon komoly mennyiségi támogatást kap, cserébe a világ legsötétebb diktatúrája komoly minőségi ugrást hajt végre.

Címlapkép forrása: Aleksandr Gusev/SOPA Images/LightRocket via Getty Images