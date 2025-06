Legyőzte Európa legmodernebb vadászgépeit, most masszív megrendelést kap a JF-17 gyártója

40 darab kínai gyártmányú JF-17-es vadászbombázót vásárol Azerbajdzsán Pakisztántól, a 4,6 milliárd dolláros szerződés a délázsiai ország történelmének legnagyobb fegyverexportja lesz – számol be a Defence Industry Europe

Azerbajdzsán eredetileg 16 JF-17-est akart vásárolni Pakisztántól, de 40-re növelték a rendelési számot a napokban, vélhetően azért, mert

a géptípus sikeresnek bizonyult néhány hete az újabb Pakisztán-India konfliktus során.

A körülbelül egy héten át tartó összecsapások során a pakisztáni légierő JF-17-esei francia gyártmányú Mirage 2000 és Rafale vadászgépeket lőttek le.

A kaukázusi iszlám ország a vadászbombázó legmodernebb, Block III-as változatát szerzi majd be, amely kompatibilis a kasmíri konfliktusban szintén sikeresen bizonyított PL-15 és PL-10 légiharc-rakétákkal is. Azt egyelőre nem tudni, hogy ezeket a rakétákat is megvásárolja-e majd a kaukázusi partner.

A JF-17 egy kínai fejlesztésű, Pakisztánban is gyártott vadászbombázó, pontos képességeiről itt írtunk:

Címlapkép forrása: © 2014 Bloomberg Finance LP via Getty Images