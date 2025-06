Moszkva beijedt: menekíteni kezdték a legmodernebb Tu-160 stratégiai bombázókat

Az orosz légierő legalább két Tu-160-as stratégiai bombázót helyezett át az Anadir légibázisra, amely több mint 6600 kilométerre található Ukrajnától, és mindössze 500 kilométerre az amerikai Alaszkától. A bombázók 5000 kilométeres hatótávolságú Kh-101/102 cirkálórakétákkal vannak felszerelve, így továbbra is képesek precíziós csapásokat mérni ukrán célpontokra és európai területekre. Az áttelepítés az ukrán erők folyamatos támadásait követi, amelyek az Engels-2 légibázist érték, beleértve a június 6-i sikeres csapást, amely jelentős tüzet okozott. Ez a támadás öt nappal azután történt, hogy mesterséges intelligencia által irányított drónok koordinált akciója súlyos veszteségeket okozott az orosz Tu-95MSz és Tu-22M3 bombázóflottákban.

Nem világos, hogy a Tu-160-as flotta mekkora részét telepítették át az Anadir légibázisra, illetve hogy az ukrán támadások milyen mértékben befolyásolták a döntést.

