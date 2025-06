Történelmi légicsata zajlott a fronton, veszélyben Moszkva nukleáris képessége – Ukrajnai háborús híreink kedden

Éjjel drónokkal lőtte Kijev az orosz területeket, ezek közül néhány kifejezetten mélyen csapódott be. Ilyen eszközöket fedeztek fel Jelabuga és Nyizsnekamszk városa felett is, utóbbi mintegy 1100 kilométerre van az ukrajnai határvonaltól. A felvételek szerint a helyi légvédelem igyekezett megsemmisíteni a támadást, de sikertelenül.

️️️ Ukrainian kamikaze drones are attacking a Russian Shahed-type drone manufacturing plant located in the Republic of Tatarstan, about 1,000 km from the border more than ten powerful explosions were heard at the site. pic.twitter.com/imjbeYhrdo