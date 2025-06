Veszélyben lehet Oroszország nukleáris büszkesége: Ukrajna minden eddiginél merészebb akcióra készülhet

Egy héttel korábban az ukrán hírszerzés nagyszabású támadást hajtott végre a Kercsi-szorosban, ahol az ott átívelő híd egyik pillérje mellett robbantottak, a beszámoló szerint mintegy 10 méter mélyen 1100 kilogrammnyi robbanóanyaggal. A cikk szerint ez még nem is a nagy támadás volt, inkább valami sokkal súlyosabb akció próbájának tekinthető. A lap szerint benne van a pakliban, hogy Kijev megpróbálja megtámadni Oroszország távol-keleti hadikikötőit is. Ugyanúgy a június 1-én az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) által végrehajtott Pókháló hadművelet is veszélyt jelent Moszkva számára, mivel bebizonyította, hogy mélyen Oroszországban is képesek lecsapni az ukránok.

A Krími híd ellen csapáshoz Kijev a haditengerészeti drónok egy új változatát a Toloka-1000-et vagy a Toloka-400-at vette igénybe. Ezek a már ismert, Toloka-150-es továbbfejlesztett változatai, amelyek akár 500 és 5000 kilogramm közötti súlyú robbanóanyagot képesek célba juttatni, az állítások szerint akár 1-2000 kilométeres távolságig hatékonyak, valamint körülbelül 40 méteres mélységben tudnak hatékonyan működni. A halk működésük miatt úgy tartják, hogy az orosz hadiinfrastruktúra elleni további támadásokhoz is hatékonyan fel lehet majd használni. Egyesek szerint a Krími híd elleni csapás során több ilyen drónt vetettek be, hogy azzal utat törjenek az utolsó csapásnak, emiatt ez inkább tűnt egy „éles tesztnek”. Éppen emiatt a körülmény miatt jutottak arra, hogy veszélyben lehet a csendes-óceáni flotta is.

Az a félelem, hogy Ukrajna a rendelkezésére álló kereskedelmi flottája egyikével elcsempésznek egy ilyen eszközt a Távol-Keletre, ahol vízre bocsáthatják. Egy ilyen akcióban még a helyi szövetségesekre, Dél-Koreára, Ausztráliára, az Egyesült Államokra és Japánra is számíthatnának. Kikötés után már a szükséges távolságon belülről pedig megindulhat a támadás az orosz hadiflotta ellen. Különösen a nukleáris csapásokra is képes tengeralattjárókra tartják veszélyesnek a hadműveletet. De a szóba jöhető bázisokon állomásoznak még korvettek, rombolók, cirkálóhajók, valamint több tengeralattjáró.

A vlagyivsztoki és a kamcsatkai bázisokat tartják Oroszország egyik legjobban őrzött helyének, ám épp Ukrajna mutatta meg, hogy ez sem átjátszhatatlan.

Egy ilyen támadás tovább gyengíteni a nukleáris triád (szárazföldi rakéta kilövőállomások, légi képesség - például stratégiai bombázók, és vízi képesség) egy újabb elemét, ami nagyban rontaná Moszkva önvédelmi és támadó képességeit.

Címlapkép forrása: Sergey Mihailicenko/Anadolu Agency/Getty Images