Videók érkeztek a tragikus osztrák iskolai lövöldözést követő eseményekről

A Sky News videót tett közzé a kilenc halálos áldozatot követelő lövöldözést követően. A videón látható, ahogy a rendőrség egységei, illetve több mentőautó is az eset helyszínére, a BORG középiskolához siet. A környéket a hatóságok teljesen lezárták és már délután arról tájékoztattak, hogy

a környék teljesen biztonságos és nem áll fenn további veszély.

Police have confirmed at least ten people are dead, including the suspect, following a school shooting in Graz, Austria. An operation is underway and there is currently no further danger to the public.Follow our live blog for more updates: https://t.co/RNoKvkfm80