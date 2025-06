Ellenfele állítja: botrányos körülmények közé küldte Donald Trump az amerikai katonákat

Gavin Newsom kaliforniai kormányzó azzal vádolta meg az amerikai elnököt, hogy tiszteletlenül bánik az általa – a kormányzót megkerülve – Kaliforniába vezényelt egyenruhásokkal.

You sent your troops here without fuel, food, water or a place to sleep.Here they are being forced to sleep on the floor, piled on top of one another. If anyone is treating our troops disrespectfully, it is you . @realDonaldTrump