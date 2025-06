Felrobbantották az orosz hadsereg számára nélkülözhetetlen gyárat: lángolt az ég Tambov felett

Telegram-csatornák jelentései szerint Kotovszkban legalább 15 robbanást hallottak az ukrán dróntámadás során.

Reggel a régió megbízott orosz kormányzója Jevgenyij Perviszov megerősítette, hogy a várost ukrán drónok támadták. A kormányzó természetesen azt is jelentette, hogy az ukránok semmit nem találtak el, de tűz ütött ki az egyik lelőtt drón becsapódását követően.

A helyszíni felvételek azonban ismét mást mutatnak, ezek alapján legalább egy drón eltalálta a kotovszki lőporgyárat.

A másodlagos detonációk alapján a károk sokkal súlyosabbak lehetnek.

Ukrainian attack drones reportedly struck Russias Tambov Gunpowder Plant in Kotovsk moments ago.Multiple secondary explosions could be seen rising from the Russian munitions production facility. pic.twitter.com/9H1opu7Se9