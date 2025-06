Kivonulnak a rettegett Wagner csoport zsoldosai az egyik műveleti központjukból, de van itt egy csavar

Néhány napja jött a hír, hogy az „Oroszország meghosszabbított kezeként” is ismert Wagner csoport váratlanul elhagyja Malit. Az Associated Press (AP) értesülése szerint ez csak a teljes kép egyik szelete.

A köztudat máig őrzi a hírhedt Wagner csoport emlékét, amely arról lett híres, hogy a zsoldosok egyre másra jelentek meg a különböző konfliktuszónákban, hogy ott aztán Vlagyimir Putyin orosz elnök igényeinek megfelelő küldetéseket teljesítsenek. Mivel nem igazán voltak „finnyásak”, ezért az

olyan helyeken dolgoztak szívesen, mint a Száhel övezet, ahol gyakran csak nyersanyagokkal és drágakövekkel tudták kifizetni őket.

Igazi hírnevet aztán 2022 végétől szereztek, amikor egyre látványosabbá vált a jelenlétük az ukrajnai háborúban. Különösen Bahmut bevételét kötik a nevükhöz, Moszkva lehetővé tette a zsoldosbrigád számára, hogy a börtönökből toborozzanak. Hosszú, véres harcok árán sikerült átvenni az ellenőrzést az ostromlott város felett, ám ekkor a közhangulat megváltozott, a zsoldosvezér, Jevgenyij Prigozsin váratlanul az orosz hatalmi elit, kifejezetten a katonai vezetés ellen fordult és puccsot kísérelt meg. A lázadás végül sikertelen volt, ettől kezdve pedig borítékolható volt, hogy a zsoldosoknak sincs már hosszú jövőjük. A vezér két hónappal később egy „balesetben” halt meg, ennek körülményei máig nem tisztázottak és rengeteg teóriának enged teret. A Wagner viszont nem tűnt el teljesen, ám jelentősége erőteljesen lecsökkent.

A csoport visszavonult oda, ahol már jól ismerték a terepet: a káoszba süllyedt, kevésbé szem előtt lévő országokba. Itt általuk Moszkva hatékonyan tudta növelni a befolyását, erősíteni a fegyvereladásokat, és megkerülni a nyugati szankciókat. Érkeztek páncélozott autók, tüzérségi eszközök, radarberendezések is, többnyire kereskedelmi hajókkal erre a területre. Az AP szerint most is lefüleltek ilyeneket, amelyek viszont

már nem a Wagnerhez érkeznek, hanem a két éve alakult Africa Korpsot erősíthetik.

A csoport lényegében ugyanolyan feladatot lát el, mint a Wagner, ám „nincs annyira a radaron”. Ezek a zsoldosok Maliban, Burkina Fasoban és Nigerben vannak a helyi hatalom segítségére, hogy a lázadó csoportokkal szemben lépjenek fel. A felvételek szerint egyre komolyabb haditechnológiával vannak felszerelve, még egy Szu-24-es vadászbombázót is felfedeztek, amely arra utal, hogy az eddigi hagyományos, szárazföldi műveletekre összpontosító megközelítés új szintre emelkedhet.

A váltást mutatja az is, hogy a Wagner bejelentette a távozását Maliból, amely könnyen utalhatott volna Moszkva arcvesztésére az országban, viszont az Africa Korps megerősítette, hogy ők maradnak. Ez egyértelműen az utóbbi erősödésére utal, ráadásul azt is megmutathatja, hogy Moszkva a jövőben végleg megszabadulhat a hírhedt csoporttól, és helyette az alig páréves zsoldosbrigád érkezik.

Címlapkép forrása: Arkady Budnitsky/Anadolu Agency via Getty Images