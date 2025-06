Vádat emeltek a demokrata képviselő ellen – Donald Trump egyik bizalmasa dobhatja börtönbe

A New Jersey-i politikus ellen három vádpontban emeltek vádat, miután

május 9-én összetűzésbe került a hatóságokkal a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) newarki magánlétesítményénél.

A szövetségi esküdtszék által elfogadott vádak szerint a felülvizsgálati látogatás során McIver "erőszakosan akadályozta és zavarta" a szövetségi bűnüldöző szervek munkáját. Az új vád a korábban ellene felhozott két testi sértéssel összefüggő vádpont helyébe lép. A tavaly megválasztott képviselő akár 17 év börtönbüntetést is kaphat.

A vádirat szerint a dulakodásba keveredett McIver kétszer is megakadályozta, hogy egy belbiztonsági ügynök letartóztassa Ras Baraka newarki polgármestert, aki szintén jelen volt a delegáció látogatásán. Emellett állítólag félrelökött egy ICE-ügynököt.

Indictments:US congresswoman indicted by grand jury over immigration centre scuffleRep. LaMonica McIver was indicted by federal grand jury on 3 counts for obstructing federal law enforcement at Newark, NJ ICE facility. Faces up to 17 years in prison.She was indicted for pic.twitter.com/sUxjbIJwxa

McIver a vádakat

nyilvánvaló politikai megfélemlítési kísérletnek

nevezte, és jelezte, ártatlannak vallja magát. Szerinte az eljárás "Trump adminisztrációjának kísérlete arra, hogy elkerülje a felelősségre vonást az ICE által okozott káoszért".

Alina Habba, New Jersey ideiglenes szövetségi főügyésze – aki korábban Donald Trump személyes ügyvédje és hangos támogatója volt, illetve továbbra is az elnök tanácsadója – az X-en közzétett bejegyzésében hangsúlyozta:

Bár az emberek szabadon kifejezhetik véleményüket bizonyos politikai lépések mellett vagy ellen, ezt nem tehetik oly módon, hogy veszélyeztessék a rendfenntartó erőket és az általuk szolgált közösségeket.

Rep. LaMonica McIver did not break the law, is entitled to her day in court and will be completely vindicated.The so-called U.S. Attorney for New Jersey is an unqualified political hack who will never be confirmed by the Senate. https://t.co/PMOMUmTcYc