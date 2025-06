Amerikai nagykövet: egyetlen dolog választja már csak el a pattanásig feszült térséget egy nagy háborútól

A Times of Israel közölte Mike Huckabee, az Egyesült Államok izraeli nagykövetének szavait, aki elmondta, hogy pontosan mikor indulhat meg a támadás az iráni célpontok ellen.

Izrael valószínűleg nem támadja meg Iránt Washington zöld jelzése nélkül. Egyszerűen nem látom, hogy ez valószínűleg megtörténne a kapcsolat szorossága és a bizalom miatt, és ezt a szót hangsúlyoznám: bizalom van az Egyesült Államok és Izrael között

– mondta a jelenlegi helyzettel kapcsolatban a diplomata.

Huckabee azt is megkérdőjelezte, hogy Donald Trump amerikai elnök utasította volna a héten Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, ne támadja meg a nagy riválist. Hozzátette viszont, hogy tudomása szerint több alkalommal is telefonbeszélgetést folytattak egymással. Szerinte ezen minden aspektusból megvizsgálták a kérdést, de ezen semmiféle utasításnem hangzott el, egyik fél részéről sem. Elmondta viszont, hogy az amerikai elnök nem fog beleegyezni az iráni atomalku következő verziójába jelenleg, szerinte ehhez semmilyen érdek nem is fűzi.

Az elnök világossá tette, hogy Iránnak nem lesz atomfegyvere, hogy Irán nem fog dúsítani, és nem tudom, mennyivel lehetne még világosabban fogalmazni, mint eddig

– mondta a nagykövet. Szerinte egyébként nem igazak azok a pletykák sem, amely szerint megromlott volna a viszony Trump és Netanjahu között, az amerikai-izraeli kapcsolatokat nagyon erősnek és stabilnak nevezte.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 06. 11. Bármelyik pillanatban kirobbanhat a háború: Amerika már az evakuálásra készül

Címlapkép forrása: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images