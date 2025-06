Brutális légitámadást indított Oroszország: hullottak a FAB-ok, a földdel tették egyenlővé az ukrán állásokat

OSINT-elemzők közel ezer légicsapás helyét azonosították Kosztantyinivka és Pokrovszk között, a második ukrán védvonal közelében, műholdfelvételek segítségével.

A 950 darab bombakráter a front kicsi, nagyjából 40 kilométeres sávban keletkezett, főként ukrán állások közelében található mezőkön és erdősávokban.

Az elemzők hangsúlyozzák: a közel 1000 bomba nagyjából egy három hetes idősávban, május 25-től kezdve hullott az ukrán állásokra,

amelyek lényegében megsemmisültek

Thos airstrikes are very recent, they started around may 25, less than 20 days ago after russian troops made gains on the Pokrovsk-Kostiantynivka defensive line.You can see here how ukrainian positions disapear after repeated airstrikes. pic.twitter.com/1Ht1lxwsNK