Fordulat a fronton? Ukrán sikerekről számolt be az elnök, de a helyzet bonyolultabb

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön azt jelentette, hogy az ukrán csapatok egy kulcsfontosságú területen értek el nagy sikert - számolt be az Ukrajinszka Pravda.

Ukrajna vezetője tájékoztatást kapott Olekszandr Szirszkij főparancsnoktól a frontvonalak állását illetően, kifejezetten három területre összpontosítva: bemutatta a harcok állását Pokrovszk, Kurszk és Szumi környékén.

Zelenszkij az utóbbi területen az ukrán csapatok sikeréről számolt be, szerinte itt fokozatosan visszaszorítják a támadó orosz alakulatokat.

Ezen a területen Moszkva egyre nagyobb területek felett szerzett felügyeletet az elmúlt hetekben, azt követően, hogy Kurszkból kiszorították az ukrán fegyvereseket. A Kreml kommunikációja szerint itt egy „pufferzónát” szeretnének létrehozni a határ mentén, amely az oroszokat védené. A helyzet azonban inkább arra szolgálhat, hogy itt is le tudják kötni az ukrán csapatok egy részét, és ezt kihasználva más területeken tudnak nagyobb területi sikereket elérni, például a Donbaszban. A másik cél az lehet, hogy sakkban tudják tartani a háború előtt még nagyjából 250 ezres lakosságú Szumi városát, amely mostanra a tüzérségi eszközök lőtávolságán belülre került az oroszok szempontjából és ez nagyon súlyos helyzetet idézett elő a térségben. Az ukrán elnök azt nem mondta el, hogy pontosan melyik részen sikerült meghátrálásra kényszeríteniük az oroszokat.

Az ukrán elnök emellett arról is beszélt, hogy továbbra is dolgoznak a tárgyalásokon az oroszokkal, valamint a védelmi és a katonai termelés finanszírozásáról is tárgyalt Rusztem Umerov védelmi miniszterrel.

Címlapkép forrása: Dmytro Larin /Global Images Ukraine via Getty Images