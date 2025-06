Küszöbön a háború: Amerika mozgolódik, teljes készültségben az ellenséges hatalom

Az Egyesült Államok korlátozta izraeli követségének és diplomáciai csapatának mozgását tartva attól, hogy Irán bármikor (ellen-)támadást indíthat a zsidó állammal szemben – írta meg a Times of Israel.

Az Egyesült Államok hivatalosan „megnövekedett regionális feszültségre” hivatkozva jelentette be az intézkedést, korábban Irakban, Bahreinben és Kuvaitban is jelentett be hasonló lépéseket.

A lap arról is ír, hogy az iráni haderő magas fokú készültségben várja az izraeli támadást és azt ígéri, hogy

minden korábbinál erősebb válaszcsapást indít Izrael ellen, ha a zsidó állam támadni mer.

Számos hírszerzési információ jelent meg a napokban arról, hogy az izraeli haderő akár órákon belül megtámadhatja Irán nukleáris létesítményeit, hogy leszerelje a régi rivális állam urándúsító képességét.

Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images