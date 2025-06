Videó: utántöltés közben csaptak le az ukránok, hatalmas lángokban semmisült meg a világ egyik legnagyobb önjáró lövege

A 2Sz7 Pion (illetve modernizált változata, a 2Sz7M Malka) a világ egyik legnagyobb tűzerejével rendelkező önjáró lövege: a 203 milliméteres huzagolt csövű löveg a rakéta-póthajtásos lövedékeket több mint ötven kilométeres távolságba tudja elrepíteni, de a "normál" repesz-romboló gránátokat is több, mint 35 kilométerre képes kilőni.

A 15. ukrán dandárnak azonban úgy tűnik a távolság nem jelentett akadályt: a felderítő drónnal kiszúrt monstrum (10 méter hosszú harcjármű) koordinátáit továbbították a tüzérségnek. A járművet ráadásul

épp akkor sikerült megtámadni, amikor egy teherautóból lőszerutánpótlást rakodtak ki a közvetlen közelében.

Our UAV reconnaissance unit found and adjusted fire on a «2S7 Pion» (self-propelled artillery system)The adjacent units turned the self-propelled artillery system with a powerful 203 mm cannon into scrap metal with a well-aimed shot.The cost of the system is over $1 million pic.twitter.com/jUjk2xAiVe