Elképesztő videó jött: mit művel az iráni légvédelem?

A hajnali támadás után újabb csapásokat indított Izrael Irán ellen: ma délután az északi Tabriz város melletti repteret támadták meg drónokkal és talán repülőgépekkel.

Helyiek lekamerázták, ahogy

egy izraeli Heron felderítődrón háborítatlanul segít a felderítésben és a célkorrekcióban az izraeli csapásmérő erőknek.

A gép könnyen látható szabad szemmel, egy mobiltelefonnal kamerázták le.

Israeli IAI Heron MALE reconnaissance UAV spotted in the sky over Tabriz in western Iran. pic.twitter.com/wjltvJQcYD