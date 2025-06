Határozottan cáfol az ukrán haderő: csupán szemfényvesztés volt Moszkva hatalmas sikere?

Ukrán katonai szóvivők cáfolták azokat az értesüléseket, miszerint orosz csapatok léptek volna be Ukrajna Dnyipropetrovszk nevű megyéjébe - számol be a Kyiv Independent

Viktor Tregubov, a Horticja haderőcsoport szóvivője pénteken az ukrán Suspilne hírportálnak nyilatkozva

határozottan cáfolta, hogy orosz csapatok léptek volna be Dnyipropetrovszk megyébe.

Tregubov ezzel tagadta az orosz védelmi minisztérium és többek közt a New York Times állításait. Az amerikai lap ukrán katonai forrásokra hivatkozva azt írta, az orosz erők átlépték a megye közigazgatási határát.

A New York Times a cikkében az Institute for the Study of War (ISW) térképére is hivatkozott, amely szerint az orosz erők már megvetették lábukat a régióban. Tregubov szerint azonban június 13-ig a helyzet valójában változatlan maradt, és nincs információ arról, hogy az orosz erők átlépték volna a közigazgatási határt.

Andrij Zadubinyi, a Horticja sajtótisztje szintén cáfolt, mondván,

Nem regisztráltunk ellenséges behatolást Dnyipropetrovszk megyébe.

Hozzátette, az ISW valószínűleg orosz forrásokra támaszkodhatott.

Az orosz védelmi minisztérium június 8-án közölte, hogy csapataik beléptek Dnyipropetrovszk megyébe. A Donyeckkel szomszédos terület nem tartozik azon négy megye közé, amelyre Oroszország eredetileg igényt tartott vagy "annektált". A régiót a Dnyeper (Dnyipró) folyó szeli ketté, és nem határos Oroszország nemzetközileg elismert területével.

