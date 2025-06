Megjött a figyelmeztetés: bármelyik pillanatban megindulhatnak a rakéták Izrael felé

Minden eddiginél egyértelműbben jelezte z iráni vezetés, hogy bármikor megindulhat a válaszcsapás Izrael ellen. Ennek egyik jele, hogy az ország katonai csatornái arra kezdték el felhívni a lakosság figyelmét, hogy a

következő órákban különböző rakétarendszerek, és más katonai konvojok mozgását lehet látni majd a különböző útvonalakon,

viszont ezekről senki ne készítsen felvételeket és főleg ne ossza meg azokat semmilyen módon a világhálón, mivel ezzel lehetőséget adnak az izraeli hírszerzésnek, hogy sokkal könnyebben lefüleljék a várható kilövés helyét és időpontját. Hozzátették, hogy aki mégis ezt teszi, az bűncselekményt követ el, és tevékenységével azzal járulhat hozzá, hogy rontja Teherán esélyét a hatékony bosszúcsapáshoz.

A felhívás vagy nem ért el mindenkihez, vagy egyszerűen nem vettek róla tudomást, de már elkezdtek keringeni a közösségi médiában az első olyan felvételek, amelyek a mozgásban lévő katonai konvojokat mutatják, bár nem éppen úgy, ahogy azt Teherán elképzelte.

A homályos felvételen a leírás szerint éppen az látható, hogy a kamionokból álló menetet, amelyet izraeli drónok találtak el.

A problémát az jelenti, hogy ezeken rakétarendszereket szállítottak, amelyeket vélhetően egy választámadáshoz szállítottak volna. A helyszín egyébként Irán nyugati része, Asadabad városa mellett, Hamadán tartományban van.

BREAKING Several trucks loaded with missile systems, reportedly being readied for launch toward Israel, were struck and destroyed by Israeli drones near the Broken Bridge in Asadabad, Hamedan, according to local sources. pic.twitter.com/kKiisR9FKF