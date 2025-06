Gyakran nyilvánul meg az aktuális politikai helyzetről a kortárs szélsőjobboldali gondolkodó, aki az neoeurázsianizmus egyik legnagyobb támogatója, és visszatérően az ukrajnai orosz invázió megálmodójaként tekintenek rá. Sokan úgy tartják, hogy az orosz elnök visszatérően merít a műveiből, ezért Moszkva irányvonalát meghatározónak szokták venni a megnyilvánulásait. Ismételten megosztotta a gondolatait, de nem világos pontosan, hogy mivel kapcsolatban:

Üdvözlöm a harmadik világháborúban. Nagyon valószínű, hogy ezúttal mélyen benne vagyunk az apokaliptikus forgatókönyvben. Ellentétes eszkatológiák lépnek be a munkába. Az egyetlen dolog, ami igazán számít: megtalálni a táborodat. Ez megállíthatatlan. Késleltetni lehetséges. Elkerülni, semmi esély

– írta az X-en.

