Örülhet Donald Trump, de még semmi sincs kőbe vésve – Füstbe ment tervvé válhat a példátlan katonai művelet

Az amerikai fellebbviteli testület csütörtökön felfüggesztette az első fokon eljáró Charles Breyer kerületi bíró korábbi határozatát, amely

törvénytelennek minősítette a kaliforniai Nemzeti Gárda szövetségi kormányzati bevetését

és elrendelte, hogy a gárdisták kerüljenek vissza Gavin Newsom kaliforniai kormányzó irányítása alá. A demokrata politikus azzal érvelt, hogy Donald Trump törvénytelenül kerülte meg őt a gárdisták kivezénylésekor, hatalmi visszaéléssel vádolva az elnököt.

A háromtagú fellebbviteli testület – amelyben két Trump által és egy Joe Biden által kinevezett bíró foglal helyet – kedden hallgatja meg az ügy érdemi részét. Az ideiglenes felfüggesztés ellenére a bíróság még dönthet úgy, hogy végső soron helyben hagyja az első fokú ítéletet, amely Newsomnak adott igazat.

Trump a csapatok bevetését azzal indokolta, hogy a Los Angeles-i forrongás kormányzat elleni "lázadásnak" minősül, de Breyer szerint a tüntetések messze elmaradnak ettől a jogi kategóriától.

A bíróságot aggasztja az alperesek érvében rejlő következtetés, miszerint a szövetségi kormány elleni tiltakozás, amely az első alkotmánykiegészítés által védett alapvető polgári szabadságjog, elegendő indok lehet a lázadás megállapítására

- írta a szövetségi kerületi bíró, aki szerint a karhatalom jelenléte alkalmas az indulatok felkorbácsolására. A bő egy hete tartó tiltakozások során több mint 400 embert tartóztattak le, mindössze kilenc sérültről tudni, további hét újságírót a városi rendőrség sebesített meg.

Trump szombaton rendelte el a nemzeti gárda bevetését a bevándorlási razziák miatt kirobbant tüntetésekre reagálva, majd hétfőn a szövetségi haderő részét képező tengerészgyalogság 700 tagját is kivezényelte, akik várhatóan ma érkeznek a helyszínre.

Az egyenruhások jórészt a Los Angeles belvárosában található szövetségi fogvatartási központnál állomásoznak, ahol a tiltakozások túlnyomó része zajlik. Az alapvetően tagállami irányítás alatt lévő, de Trump által "föderalizált" nemzeti gárda emellett a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) ügynökeinek is kíséretet biztosított az illegális tartózkodással vádolt bevándorlók őrizetbe vételekor. A demonstrációkkal kapcsolatos feladatok oroszlánrészét tehát továbbra is a helyi hatóságok (roham)rendőrei végzik, a tengerészgyalogosok a haderő tájékoztatása szerint rövid időre feltartóztathatnak majd egyéneket, de őrizetbe vételt csak a rendfenntartó erők végezhetnek. A 60 napra tervezett katonai művelet 134 millió dollárba kerül.

Karen Bass, Los Angeles demokrata párti polgármestere csütörtökön felszólította az ICE tisztviselőit, hogy hagyjanak fel a fokozott razziákkal.

A békéhez az kell, hogy az ICE elhagyja Los Angelest

- mondta Bass, aki sorban harmadik napja rendelt el éjszakai kijárási tilalmat a belváros 2,5 négyzetkilométeres területére. A bővebb Los Angelesnek tekintett metropolisz teljes kiterjedése közel 90 ezer négyzetkilométer (ami Magyarország egészéhez mérhető nagyságrendileg), lakossága meghaladja a 18,5 milliót.

