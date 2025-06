Történelmi útra készül a következő magyar űrhajós: karnyújtásnyira a kilövés pillanata

Több mint 45 év után hamarosan újra lesz űrhajósa Magyarországnak. A gépészmérnök végzettségű Kapu Tibort 240 jelentkező közül választották ki a hazánk szempontjából történelminek számító feladatra, amelynek keretében két hetet tölthet el a Nemzetközi Űrállomáson, ahol számos kísérletet, többek között magyar vállalatok és egyetemek által kért tudományos vizsgálatot fog majd elvégezni. A missziót az egyre inkább a magáncégekre építő modern űrkutatás két rendkívül fontos vállalata, az Axiom Space és a SpaceX bonyolítja majd le a NASA-val együttműködve, akik korábban három, legénységgel ellátott kereskedelmi repülést is végeztek már az állomásra. A magyar űrhajóst is szállító Axiom Mission 4 küldetésnek többszöri halasztást követően a hét közepén kellett volna elindulnia a floridai Kennedy űrközpontból, azonban kezdetben a SpaceX Falcon 9-es rakéta üzemanyagtartályával, majd pedig a Nemzetközi Űrállomásnál jelentkező technikai problémák miatt egyelőre határozatlan ideig tovább csúszik a kilövés.

Kicsoda a leendő magyar űrhajós és mi lesz a programja a Föld körül?

A Hungarian to Orbit (HUNOR) program 2021-es bejelentése óta tudott, hogy második alkalommal is lesz Magyarországnak űrhajósa. A sokak álmát jelentő feladatra, a leendő magyar kutatóűrhajós pozíciójára már 2021-ben elkezdték toborozni a jelentkezőket. A magyar küldetésre végül összesen 240-en jelentkeztek, akik közül egy összetett folyamat során a szakértők végül négy jelöltet választottak ki, akik komoly kiképzésen estek át az űrdinamikai és különféle fizikai tesztektől kezdve a könnyű repülőgépes pilótakiképzésen át a tudományos munkára való felkészítésen.

A folyamat végén a szakértők választása végül a 32 éves, gépészmérnök végzettségű Kapu Tiborra esett, aki Farkas Bertalan után a következő magyar kutatóűrhajós lehet.

Akkor azt is közölték, annak érdekében, hogy a misszió biztosan megvalósuljon, egy tartalékos űrhajós kijelölésére is sor került, aki pedig a 35 éves villamosmérnök, Cserényi Gyula lett.

Kapu Tibor kutatóűrhajós (balra) és Cserényi Gyula tartalékos kutatóűrhajós (jobbra). Kép forrása: A HUNOR - Magyar Űrhajós Program Facebook-oldala

A 2024 augusztusában indult houston-i kiképzésen mind Kapu, mind Cserényi ugyanazt a programot teljesítették, hogy egy bármilyen okból bekövetkező csere esetén mindketten készen álljanak a küldetésre. Mivel a magyar űrhajós az Axiom Mission 4 (Ax-4) a keretében utazik majd, a NASA tréningjeit az Axiom Space saját képzési elemei és a SpaceX Dragon űrkapszulájára fókuszáló oktatás egészítette ki.

A küldetésben Kapu Tibor kutatóűrhajós a misszió specialistájaként vesz majd részt, mellette pedig az amerikai Peggy Whitson parancsnokként az indiai Shubanshu Shukla pilótaként, a lengyel Sławosz Uznański-Wiśniewski pedig szintén küldetésspecialistaként utazhat az űrállomásra.

Az Axiom Mission 4 küldetés legénysége. Kép forrása: Axiom Space

Egyelőre bizonytalan, mikor indulhat Kapu Tibor

Az Axiom Mission 4 küldetésére eredetileg 2024 végén, vagy 2025 elején került volna sor. A végső kitűzött dátum azonban június 8-a lett, amelyet először június 10-re, majd az időjárás miatt június 11-ére módosítottak. A szerdai kilövést megelőző rakétateszten azonban

a SpaceX oxigén-szivárgást észlelt a Falcon 9-es rakétán, így újra csúszott az indulás.

A problémák jelentkezését követően nem tűztek ki új indítási dátumot, ugyanis elsőre nem sikerült azonosítaniuk szivárgás helyét a rakétán. A Spacejunkie, űrkutatással foglalkozó magyar szakportál csütörtökön arról írt Facebook oldalán, hogy információik szerint az új indulási időpont június 13-a, péntek lehet, sem a NASA, sem az Axiom Space nem erősítette meg a hírt. Végül csütörtökön a NASA közleményt adott ki, amelyben arról tájékoztattak,

a SpaceX rakéta problémái mellett az ISS technikai gondjai is hatással lehetnek Kapu Tibor útjára.

Az ISS orosz, Zvezda nevű létfenntartó moduljában észlelhető szivárgás, amelyről a NASA közlemény is szót ejt, nem újkeletű probléma.

A légszivárgást az űrügynökségek már 2019 szeptembere óta számon tartják, azóta pedig az amerikai és orosz szakemberek folyamatosan dolgoznak annak kijavításán.

Az ISS orosz, Zvezda kiszolgálómodulja. Kép forrása: Wikimedia Commons

Az Ax-4 küldetésének elhalasztása további időt biztosít a NASA-nak és az orosz Roszkozmosznak a helyzet értékelésére és annak meghatározására, hogy szükség van-e további hibaelhárításra, mielőtt az állomás további űrhajósokat fogad a fedélzeten. Ebből kifolyólag

a magyar űrhajós útját egyelőre az amerikai űrügynökség határozatlan időre elhalasztotta.

Mi lesz a program a világűrben?

Az ISS-re űrhajósokat, valamint kutatási eszközöket küldeni közel sem egyszerű és olcsó dolog, ezért az asztronauták ott tartózkodását szinte percről-percre beosztják már jóval előre, így nagyon kötött napirend szerint élik a napjaikat az állomáson, ahol a lehető legtöbb vizsgálatot igyekeznek elvégezni ottlétük alatt. Pontosan megvan, hogy mikor kell például a súlytalanságban kulcsfontosságú testedzést végezniük, étkezniük, valamint hogy milyen sorrendben hajtják végre a kísérleteket.

A Time magazin nemrég megjelent elemzése szerint az Ax-4 misszió keretében, a relatíve rövid, kéthetes időtartam ellenére rendkívül fontos kísérleteket végeznek majd el, amelyek az űrvállalat magánűrállomással kapcsolatos ambíciózus terveihez, valamint a hosszabb emberes űrrepülések, mint például egy Mars-misszió emberi testre gyakorolt hatásainak vizsgálatához is hasznos adatokat szolgáltathatnak.

A HUNOR program korábbi bejelentései szerint egy felhívás útján több magyar egyetemnek, valamint startupnak és vállalatnak is lehetősége volt alakítani a tudományos kísérletek listáját. Az Axiom Space weboldalán közzétett részletes leírás alapján a HUNOR kutatási programjában szerepel többek között,

egyes emberi baktérium-, vírus- és gombamikrobiomok űrbéli körülmények közötti viselkedésének tanulmányozása,

nanorostos szemészeti implantátumok vizsgálata mikrogravitációban,

a gyümölcslegyek sugárzás okozta DNS-károsodás elleni védekezési mechanizmusainak vizsgálata,

az űrutazás hatásainak vizsgálata 3D nyomtatott anyagokon,

valamint a felső légköri zivatarok tanulmányozása is.

A magyar űrhajós utastársai szintén jól meghatározott kutatási projektet hajtanak majd végre az ISS-en,

a legénység által lefolytatott, nagyjából 60 kísérlet pedig a legtöbb, Axiom küldetésen végrehajtott kísérlet lesz eddig.

A magyar tartalékos űrhajós, Cserényi Gyula hiába marad a Földön - ha minden a tervek szerint alakul - a távolból segíti majd az állomáson tartózkodó Kapu Tibor munkáját. A magyar földi támogatószemélyzet vezető munkatársai között van továbbá az a két űrhajósjelölt is, akik elkezdték, de a szakértői bizottság döntése szerint végül nem csinálták végig a kiképzést Kapuval és Cserényivel.

A magánűrvállalatok korszakában indulhat útnak a következő magyar asztronauta

Az űrkutatással foglalkozó szaksajtó gyakran számol be arról, hogy az űrkutatás az elmúlt években jelentős változáson ment keresztül, valamint, hogy a terület stratégiailag és akár geopolitikailag is egyre fontosabbá válik. Nem véletlen, hogy az amerikai elnökválasztást követően is gyakran tárgyalt témává vált, hogy az Egyesül Államok űrprogramját milyen irányba tereli majd Donald Trump.

A hidegháborús űrversenyhez képes mára az államok közötti nemzetközi összefogás jóval kiterjedtebb lett a területen; így jöhetett létre többek között a Nemzetközi Űrállomás (ISS) is, amely 16 állam (köztük az Európai Űrügynökség 11 tagállama) együttműködésével üzemel és amely Kapu Tiborék négyfős legénységét is fogadja majd. Ugyan az Egyesült Államok által finanszírozott NASA még mindig a legnagyobb űrügynökség a világon, olyan nemzetek, mint India, Japán, vagy éppen az Egyesült Arab Emírségek komoly űrmissziókat hajtanak végre önállóan is. A saját űrállomással is rendelkező Kína pedig az elmúlt években rendkívüli ütemben közelít a korábban egyeduralkodónak számító Egyesült Államok űrbéli jelenlétéhez.

Ahogy azt a legtöbben tudják, magyar személy eddig mindössze egyetlen alkalommal járt a világűrben, Farkas Bertalan személyében. Farkas 1980. május 26-án indult útnak a világűrbe szovjet társával, Valerij Kubaszovval. Abban az időben még teljesen más volt az űrutazás, mint ma. A Szovjetunió és az Egyesült Államok közötti nagy űrversenynek már leáldozóban volt, azonban még mindig szinte kizárólag ez a két ország (kiegészülve a szocialista blokk államaival) küldött fel embereket a világűr határán túlra. Lévén, hogy abban az időben még 20 évvel az ISS megépülése előtt járt az emberiség, Farkas Bertalan és társa a szovjet űrállomáson, a Szaljut-6 fedélzetén töltött el egy hetet.

Az egyre több, űrkutatással foglalkozó nemzeten felül egy fontos átrendeződés is történt a szegmensben:

a 2010-es évektől kezdve rendkívül fontossá váltak a magánvállalatok, az állami űrügynökségeken felül, amelyek immár egyre gyakrabban bonyolítanak le saját, kereskedelmi célú küldetéseket is.

Ahogy már említettük, a magyar űrhajós és társai két amerikai magánűrvállalat, az Axiom Space és a SpaceX, valamint a NASA közös küldetése, az Ax-4 a keretében utazik majd a világűrbe. Mindkét vállalat igen fontos szerepet tölt be a modern űrutazásban. Az Axiom Space hajtotta végre az első, magánvállalat által lebonyolított emberes űrrepülést az ISS-re 2022-ben, azóta pedig még két alkalommal sikerült embert juttatniuk az állomásra. Amellett, hogy a vállalat aktívan dolgozik az első, magánvállalat által létesített űrállomás megalkotásán, a NASA programjaiban is fontos szerepet játszanak; az olasz luxusmárkával, a Prada-val kiegészülve ők készítik majd például az új amerikai Hold-program, az Artemis űrruháit is.

Az Elon Musk által vezetett SpaceX az elmúlt években szinte egyeduralkodóvá vált a rakétaindítások terén. A vállalat a Földre visszatérő – ezáltal újra felhasználható – első fokozattal rendelkező Falcon 9-es rakétáját már 486 alkalommal vetették be összesen. Jól mutatja a texas-i székhelyű cég dominanciáját, hogy

tavaly 134 indítást hajtottak végre a Falcon rakétákkal, amely a globális szám több mint felét teszi ki.

Mindezek mellett a SpaceX rakomány, és emberek szállítására képes űrhajója, a Dragon jelenleg az egyetlen opció a NASA számára, ha nem szeretné a politikai okokból problémás orosz Szojuz, valamint a jelenleg is még csak tesztfázisban lévő Boeing Starliner űrhajókat igénybe venni hasonló célokra.

A SpaceX Dragon űrhajó dokkolás közben, a Nemzetközi Űrállomásról fényképezve. Kép forrása: Wikimedia Commons

Egyáltalán nem szokatlan, hogy egy űrmisszió csúszik

Ugyan elsőre sokakban a kudarc érzését kelthette, hogy többször is halasztani kellett a következő magyar űrhajós indulását, ez egyáltalán nem meglepő gyakorlat az űrutazásban. A korábban már emlegetett kétpólusú világ idején, mikor a két blokk versenyt futott az űr meghódításáért, rendkívül gyorsan zajlottak az események; az első űrbe fellőtt ember (Jurij Gagarin, 1961) és az első emberes holdaszállás (1969, Neil Armstrong) között mindössze nyolc év telt el. Az akkori technikai lehetőségeket figyelembe véve ez nem csak elképesztő tudományos teljesítményről, hanem borzasztó vakmerőségről is árulkodott.

A biztonsági előírások a történelem során jóval szigorúbbak lettek az embereket is szállító űrrepülések terén az 1990-es évektől kezdve.

Mára pedig már elképzelhetetlen lenne kapkodva az ismeretlenbe küldeni az asztronautákat, anélkül, hogy a tudósok kizárnák az összes kockázatos tényezőt.

Az elmúlt hetek amerikai politikai eseményei is borzolták a kedélyeket Kapu Tibor küldetésével kapcsolatban. Elon Musk, amerikai kormányból történő távozása, és Trump elnökkel folytatott éles szóváltása közepette belengette, hogy a SpaceX kivonná a szolgálatból az összes Dragon űrhajóját. A döntés szabályosan sokkolta az űripart, ugyanis a SpaceX Dragon jelenleg – a Boeing Starliner komplikációi miatt – a legfontosabb, emberek szállítására is képes jármű a NASA számára, amely nemcsak az amerikai űrprogram, hanem Kapu Tiborék missziójában is az kulcsszerepet játszik.

Musk mondata már a kezdetekben is ködös volt, nem igazán tudták hová tenni a szakemberek sem, majd pár nappal később egy kommentben a milliárdos vissza is vonta azokat, azóta pedig már az X-bejegyzése is elérhetetlenné vált a témában, így vélhetően semmilyen befolyása nem lesz a következő magyar űrhajós küldetésére, amelyet a Portfolio-n is folyamatosan követünk majd.

