Újabb támadás történt Irán ellen, Teherán súlyos megtorlást ígért - Cikkünk percről percre frissül

A siíta államokban a bosszút jelképező zászlót Teherán akkor szokta felvonni, amikor Izrael különösen súlyos csapást mér rájuk. Így tettek akkor, amikor az IDF lebombázta a szíriai nagykövetségüket, amikor Teheránban felrobbantották Iszmail Hanijeh Hezbollah-vezért, illetve amikor légicsapásban meghalt Hasszán Naszr Alláh, a Hezbollah vezetője.

Iran raises the flag of blood vengeanceThis is a Shiite symbol of retribution for the martyrdom of Imam Hussein in Karbala.In Iranian tradition, such a flag signifies mourning but even more so, a vow of revenge against enemies.The flag was raised over the Jamkaran pic.twitter.com/uXFBv313yE