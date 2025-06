Furcsaság az izraeli támadás kapcsán: mégis hova tűntek az iráni vadászgépek?

Izrael tegnap hajnalban nagyszabású támadást kezdett Irán ellen: egyszerre számos repülőteret, légvédelmi komplexumot, nukleáris fejlesztéssel foglalkozó létesítményt bombáztak le vagy támadtak meg drónokkal.

A kár súlyos, a szárazföldi telepítésű légvédelmi képesség komoly csapást szenvedett, az iráni légierő pedig szinte teljesen inaktívnak tűnik.

Különösen erős lehet a kontraszt akár az orosz-ukrán, akár az India-Pakisztán konfliktus kapcsán, mindkét katonai összetűzés során az első lépés az volt, hogy a támadó fél vadászgépeit (Oroszország, India) megpróbálta elhárítani a védekező ország (Ukrajna, Pakisztán) saját légi képességével, látható károkat okozva az ellenséges erőknek. Most azonban nincs arról információ, hogy az iráni légierő érdemeben tudná, vagy akár megpróbálná feltartóztatni az izraeli támadást.

Mi lehet ennek az oka? Irán több száz katonai repülőgéppel rendelkezik, a közelmúltban pedig érkeztek hírek arról is, hogy a perzsa állam kifejezetten modern és ütőképes Szu-35-ös nehéz vadászbombázókat vásárolt Oroszországtól.

A következő tényezőkkel lehet magyarázni az iráni légierő inaktivitását:

Magyarul tehát az orosz-ukrán háborúban, India-Pakisztán esetében többé-kevésbé megvolt a légierő technológiai paritása, Irán és Izrael kapcsán erről nincs szó: az IAF gépei egyszerűen fölényesen jobbak az iráni merevszárnyasoknál.

