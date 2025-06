Iráni rakéták pusztítottak Izrael központjában, az IDF háborút hirdetett - Híreink a közel-keleti konfliktusról szombaton

Irán további támadásokat ígért Izrael ellen: azt mondták, a tegnapi csapás csak az első hullám volt.

Nyíltan kimondták azt is, hogy azok az országok is célponttá válhatnak, melyek Izraelt segítik: Jordánia, Ciprus területét, illetve Irakot érheti közvetlen csapás, itt is egész pontosan az amerikai, brit bázisokat. Mindemellett Franciaországot is említették, bár Iránnak nincs kapacitása arra, hogy az európai országot közvetlenül támadják.