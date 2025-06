Kiderült: Irán egyetlen, hatalmas hibát követett el - Ezért volt ilyen sikeres az izraeli támadás

Irán nem gondolta, hogy Izrael meg fogja őket támadni, mielőtt lezárulnak az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások, ezért nem voltak megfelelően felkészülve az offenzíva elhárítására – tudta meg a New York Times.

Washington és Teherán vasárnap tárgyaltak volna Irán nukleáris programjának korlátozásáról.

Az iszlám ország vezetői arra számítottak, hogy Izrael nem fogja megtámadni őket a tárgyalások előtt,

úgy látták, hogy minden ezzel ellentétes jelentés csak „propaganda,” melynek célja nyomást gyakorolni a teheráni vezetőkre.

A New York Times forrásai azt mondták: ez volt a fő oka annak, hogy Irán nem készült fel megfelelően az izraeli támadás elhárítására,

egyszerűen úgy gondolták, legkorábban is vasárnap, hétfőn érheti csak őket támadás.

Irán vezetői ezért csütörtök hajnalban a saját házaikban aludtak, illetve egy közös megbeszélést tartottak egy katonai bázison, Izrael ezért könnyedén likvidálni tudta őket célzott csapásokkal.

A lap arra is kitért, hogy amellett, hogy Izrael megölte az iráni katonai vezérkart és az atomtudósok krémjét, az iráni haderő légvédelmének nagy részét is leszerelték és a ballisztikus rakétaképességükben is súlyos károkat okoztak. Utóbbi az oka annak, hogy végül „csak” 100 ballisztikus rakétát lőttek ki Izraelre tegnap éjjel.

