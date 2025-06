Furcsa videók jönnek Iránból: végül mégis meg fog bukni az ajatollah?

Halál a diktátorra, halál Hámeneire!”

– az izraeli bombázások közepette ezen jelszavak skandálásától volt hangos Teherán néhány utcája ma este.

A fővárosból vagy egy tucat ilyen videó jött: egyelőre nem tűnik úgy, hogy tömegmegmozdulásról lenne szó, viszont

a teheráni lakosság egy része az erkélyekről kiabálja egymásnak az ajatollah halálát kívánó jelszavakat.

A group of people were heard chanting @IranIntl_En

Valaki (tegnapelőtt, a támadás kezdetén) még egy „halál Hámeneire!” feliratú transzparenst is kifüggesztett az egyik teheráni autópályára.

Large Death to Khamenei banner on one of Tehran's main highways pic.twitter.com/6pUApnTVsA