Kiderült: van egy dolog, amivel nem bír el Izrael, hiába indult jól a támadás

A lap arról ír, hogy Izrael súlyos károkat okozott az iráni katonai vezetésnek, légvédelemnek és ballisztikus rakétaképességnek, a nukleáris létesítmények felszámolása azonban egyelőre lassan halad.

Izraeli katonai tisztviselők azt mondták: sikerült kárt okozni Natanzban, illetve elkezdték támadni az iszfaháni nukleáris létesítményt is, de Iránban rengeteg föld alatti bunker van, ahol az atomprogramhoz tartozó fontos eszközöket tárolják, illetve az izraeli haderő jelenlegi fegyverzetével nehezen jutnak ezekhez hozzá.

Az IDF vezetői azt mondták:

ők most leszerelik Irán légvédelmi képességeit, de bunkerromboló fegyverzettel megrakott amerikai B-52-es és B-2-es bombázók kellenek ahhoz, hogy gyorsan végzetes csapást tudjanak mérni az olyan, mélyen föld alatti létesítmények ellen, mint Fordó.

A lap egyébként azt is megtudta: Irán egyelőre tartalékolja a legerősebb rakétáit, mind a nehezen elfogható cirkálórakétákat, mind pedig a nehéz ballisztikus rakétákat, melyekkel komoly károkat tudnának okozni Izraelben.

Címlapkép forrása: Michael Jacobs/Art in All of Us/Corbis via Getty Images