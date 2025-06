Kimondta Trump: egyetlen rossz lépés Irántól, és porig rombolják az országot

Trump a Truth Social platformon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta:

Ha Irán bármilyen módon megtámad minket, az Egyesült Államok fegyveres erőinek teljes ereje és hatalma olyan mértékben fog lesújtani rájuk, amilyet még soha nem láttak.

Az elnök ugyanakkor hozzátette, hogy "könnyen létrehozhatnánk egy megállapodást Irán és Izrael között, és véget vethetnénk ennek a véres konfliktusnak!"

Trump nyilatkozata azután érkezett, hogy Irán és Izrael újabb csapásokat mért egymásra. Izraeli jelentések szerint tíz ember vesztette életét több lakóépületet ért támadásban.

A perzsa állam pénteken megfenyegette Washingtont, az Egyesült Királyságot, Franciaországot, Ciprust és Jordániát is: amennyiben beszállnak a konfliktusba, úgy Irán rájuk is csapást mér. Az ultimátum elméletileg arra is vonatkozik, ha ezek az államok Izrael felé tartó iráni fegyvereket lőnek le (ilyet eddig az Egyesült Államok és Jordánia csinált).

Washington már pénteken jelezte, hogy jelenleg nem vesz részt az Irán ellen zajló hadműveletekben, ugyanakkor a légierő gépei dolgoznak az izraeli légtér védelmén. Az amerikai elnök tegnap annak a lehetőségét is felvetette, hogy ha Teherán nem ül vissza a tárgyalóasztalhoz, lebombázhatják a Fordó nukleáris létesítményt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images