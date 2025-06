Olajfinomítóra mértek csapást az oroszok, a Boeing épülete is megsérült

Portfolio 2025. június 15. 14:53

Oroszország éjszaka csapást mért a kremencsugi olajfinomítóra, amely üzemanyagot szállít az ukrán erőknek a Donbasz régióban. Elfoglalták emellett Malinyivka falut is, miközben az ukránok Andrijivkát vették be - írja a Reuters. A Financial Times vasárnapi jelentése szerint egy Boeing által használt épület súlyosan megrongálódott egy nemrégiben végrehajtott nagyszabású orosz légitámadásban Kijevben.