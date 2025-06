Porhintés lett volna az iráni rakéták rémképe? - Izrael szerint elég komoly baj van a sztárfegyverekkel

Az izraeli hadsereg szerint Irán nem rendelkezik manőverező rakétákkal, ellentétben a teheráni állításokkal - írta meg a Times of Israel

Az iráni Farsz hírügynökség ma reggel azt állította, hogy Izraelt a "Hadzs Kászem irányított ballisztikus rakéta" találta el, amelyet Irán májusban mutatott be, és állítása szerint manőverezhető robbanófejjel van felszerelve (ezt hívják a szaknyelvben félballisztikus rakétának).

Az izraeli védelmi erők (IDF) tisztviselői szerint azonban az Irán által az elmúlt két napban kilőtt rakéták hasonlóak azokhoz, amelyeket 2024 áprilisában és októberében indítottak Izrael ellen.

Egy katonai tisztviselő úgy fogalmazott, hogy "semmi olyat nem láttunk, amit ne tudnánk elfogni".

A hadsereg korábban már közölte, hogy Irán nem rendelkezik "hiperszonikus rakétákkal", és az ország ellen indított rakéták nem manőverezhetők.

Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy Izrael légvédelme sem sérthetetlen: a legendás Vaskupolát is túl lehet terhelni, illetve néha ki is lehet cselezni: egy iráni rakéta péntekről szombatra virradóan például pont az izraeli hadügyminisztérium környékén vágódott be Tel-Avivban.

Címlapkép: a Kászem Szolejmáni tábornokról elnevezett félballisztikus rakéta bemutatója. A címlapkép forrása: Mohammad Agah via WIkimedia Commons