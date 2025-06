Súlyos képsorok érkeznek Teheránból, Irán fővárosából: a hétmilliós város folyamatos izraeli bombázás alatt áll, a lakosság fejvesztve menekül a településről.

Izrael tegnap bejelentette, hogy megszerezték a légtéruralmat Iránban: azóta folyamatosan bombázzák a főváros, Teherán térségét. Néhány perce megsemmisült az iráni hírszerzési központ épülete és a forradalmi gárdahadtest főhadiszállása is.

The Iranian Intelligence Ministry in Tehran is now destroyed. pic.twitter.com/mI2TsdrZv4 — Hananya (Naftali) June 15, 2025

A főváros repterei lángba borultak, a légiforgalom teljesen leállt.

A légitámadások mellett autóbombás merényletekről is jönnek hírek – Izrael tagadja, hogy ehhez bármi közük lenne.

A lakosság „háborús övezethez” hasonlítja az iráni fővárost.

Reports of an airstrike near Tehran, targeting a missile base; orange smoke visible suggesting presence of rocket fuel. pic.twitter.com/mUZtSeoJnw — Aurora (Intel) June 15, 2025

Az iráni lakosság tömegesen menekül a bombázások elől: a kivezető autópályák be vannak dugulva teljesen.

BREAKING: Iranians are fleeing Tehran as Israel finishes the job.Praying for the safety of the Iranian people! pic.twitter.com/bL8uotERbQ — Eyal (Yakoby) June 15, 2025

Izrael tegnap bejelentette: a földdel teszik egyenlővé az iráni fővárost, ha Irán tovább lövi Izrael belső területeit. Irán tovább lőtte Izrael belső területeit.

Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images