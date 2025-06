Elképesztő felvételek: élő adásban bombázták le az iráni médiát

Az izraeli légierő bombázta az iráni állami műsorszolgáltató (IRIB) teheráni irodáit, méghozzá akkor, amikor

éppen élő adás ment a stúdióban.

A támadásról készült felvételen látható, hogy a légicsapás következtében a műsorvezető kimenekül a stúdióból, miközben a kamerákat ellepi a törmelék és a füst.

BREAKING: The moment of the attack on IRIB (Iran State Broadcaster) pic.twitter.com/CVU26HHFub