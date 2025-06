Friss felvételek: a földön semmisítette meg Irán legütőképesebb vadászgépeit Izrael

Az izraeli légierő drónja csapást mért és megsemmisített két iráni F-14-es vadászrepülőgépet egy teheráni repülőtéren

– jelentette be Effie Defrin dandártábornok, az IDF szóvivője egy sajtótájékoztatón.

Az IDF mellékelte is a videót:

Israeli airstrikes hit F-14 fighter jets belonging to the Islamic Republic of Iran Air Force. pic.twitter.com/7t9JiAhOnb