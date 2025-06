Úgy néz ki, Iránnak máris elég volt: készek tárgyalni a békéről

Irán a tárgyalások folytatásáért cserébe annyit kér, hogy az Egyesült Államok ne csatlakozzon Izraelhez, ne segítse a zsidó államot az ország elleni támadásokban.

Az irániak tudják, hogy az USA támogatja Izraelt a védekezésben és abban is biztosak, hogy adnak logisztikai támogatást is. De garanciákat szeretnének arra, hogy az USA nem száll be a támadóműveletekbe"

- mondta a lap egyik arab forrása.

Irán azt is lekommunikálta, hogy

felgyorsítja atomprogramját, ha nem lesz lehetőségük folytatni a nukleáris tárgyalásokat.

A lap forrásai azt mondták: nincs jele annak, hogy Irán hajlandó engedményeket tenni atomprogramja kapcsán, vagyis úgy fest, továbbra sem szeretnék felszámolni teljesen az urándúsítást, ami Izrael és az USA igénye is lenne.

Joggal merül fel a kedves olvasóban a kérdés, hogy mindez mekkora eséllyel hozhatja el az izraeli támadások leállítását, a harcok, háború felfüggesztését.



Izraeli tisztviselők a napokban arról beszéltek nyilvánosan és a színfalak mögött is, hogy amellett, hogy az iráni atomprogram teljes leállítását szeretnék elérni, az iráni ballisztikus rakétaprogramot is fel akarják számolni. Úgy látják: ezek egzisztenciális fenyegetést néznek Izraelre nézve, az ország végleges pusztulását jelenthetik, ha kiteljesednek.



Ha igaz, amit a WSJ ír, Irán továbbra sem hajlandó leállítani atomprogramját, így egészen biztos az is, hogy a ballisztikus rakétaképesség felszámolására sem lesznek nyitottak.



Elképzelhető tehát, hogy valamilyen úton-módon megkezdődnek az egyeztetések közvetítőkön keresztül a tárgyalások folytatásáról, az is lehet, hogy ezzel Irán időt tud nyerni magának, el tudja halasztani az Egyesült Államok háborúba való beavatkozását.



Izrael viszont addig nem fogja leállítani a támadásokat, amíg Irán akár önként, akár a katonai csapások miatt el nem veszti teljesen nukleáris programját – ha ezt a célt nem érik el, semmi értelme nem volt most megtámadni Iránt.





Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images