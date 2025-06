Váratlanul felbukkant Amerika nagy riválisánál egy szupertitkos lopakodó, ami feltűnően hasonlít a legendás B-2-es bombázóra

Az Egyesült Államok és Kína egyre kiélezettebb csatát vív a globális légifölény megszerzése érdekében, a versenyfutásban pedig a keleti nagyhatalom egy váratlan villanással vetette észre magát – számolt be a The War Zone (TWZ).

Először bukkant fel Kína egyik legújabb fejlesztése a nagyközönség előtt, bár ezt Peking nem feltétlenül tervezte előre. Malanban, a nyugat-kínai Hszincsiang tartományban régóta áll egy hatalmas katonai támaszpont, amely arról ismert, hogy a kínai Nép Felszabadítási Hadsereg (PLA) itt teszteli a legkorszerűbb csúcsfegyvereit. Kiemelik, hogy itt elsősorban a pilóta nélküli fegyverrendszereket szokták kipróbálni még mielőtt átadnák azokat a légierőnek, éppen ezért az ország riválisai árgus szemekkel követik figyelemmel az itt felbukkanó járműveket. A műholdfelvételeken most kiszúrtak egy új, eddig még nem látott járművet, amely

a kínai hatodik generációs, pilóta nélküli bombázók fejlesztésének egy új, eddig még nem ismert példánya lehet.

Chinas Giant Stealth Drone RevealedA massive stealth flying wing drone has been spotted at Chinas secretive Malan base in Xinjiangbelieved to be the largest HALE (high-altitude, long-endurance) stealth drone China has developed so far.With an estimated 52-meter wingspan, pic.twitter.com/eRtQmUsqSK — Clash (Report) June 15, 2025

A malani bázis építése két évvel ezelőtt kezdődött, azóta hangárok sokasága bukkant itt fel, különböző mértekben. A felvételen látható jármű a legnagyobb méretű, mintegy 70 méteres csarnok előtt található. A TWZ arra emlékeztetett, hogy ezek egyébként nagyon hasonlítanak az amerikai B-2-es lopakodó bombázó minnesotai óvóhelyeire. A katonai elemzők korábban nem voltak biztosan abban, hogy az újonnan felhúzott rejtélyes reptér pontosan mire fog majd szolgálni, de egyre inkább biztosak abban, hogy ez egy tesztbázis lesz a legújabb fejlesztések bevetéséhez. A cikk kiemeli, hogy itt kifejezetten a következő generációs katonai repülőgépek bukkanhatnak fel, így például a H-20-as lopakodó bombázó, valamint a J-36-os vadászgépek is. Peking vélhetően ezt a központot arra is használja, hogy a pilóta nélküli rendszerek együttműködési képességeit tesztelje az következő generációs, csúcsmodern pilótával ellátott járművekkel. Az Egyesült Államok egyébként a nagy figyelmet kapó NGAD (New Generation Air Dominance) programjával hasonló fejlesztésen dolgozik.

A felvételen látható járművet egyenesen „lenyűgözőnek” titulálják, amely

nagyon hasonlít kialakításra az amerikai B-2-es bombázóhoz, szárnyfesztávolsága 52 méter.

A formaterv arra utal, hogy egy nagyon nagy magasságokban és nagy távolságban is bevethető, lopakodó járműről van szó, a feltételezések szerint pilóta nélkül. Egyébként néhány évvel korábban egy hasonló kialakítású járművet már felfedeztek a Fülöp-szigetek körül, könnyen meglehet, hogy a híresen titkos kínai légierős fejlesztések egyik új csúcspéldánya már felbukkant távoli tesztrepülések során is. Az orrtól a farokrészig mérhető távolság összesen 14 méter, ez egyben arra is utal, hogy a különleges formájú gép karcsúbb, mint az amerikai versenytársa. Megjegyzik, hogy pilótafülke nem látható a képek alapján, emiatt feltételezhető, hogy pilóta nélküli verzióval próbálkoznak a kínai mérnökök. Végül megjegyzik, hogy látható egy kis, függőleges farokrész, amely bár ritka, de nem példátlan. Valószínűleg a kényes kérdést jelentő stabilitás javításához járulnak hozzá.

A TWZ kiemeli, hogy a váratlan felbukkanás egyáltalán nem biztos, hogy annyira „váratlan”, mivel Pekingben teljesen tisztában vannak azzal, hogy szoros megfigyelés alatt tartják a bázist, így a „nyilvános” megjelenés sokkal inkább egy jelzés lehet. Éppen ezért nem lehet egyáltalán biztosra venni azt, hogy egy valósban létező járműről van szó, mivel a modern megtévesztés részeként nem példátlan, hogy furcsa makettek jelennek meg, amelyek a valóságban gyakorlatilag semmilyen fontos képességgel nem bírnak. Éppen ezért, ameddig a levegőben, repülés közben nem sikerül felfedezni, könnyen lehet, hogy csak egy nagy trükk a PLA részéről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Bob Riha, Jr./Getty Images