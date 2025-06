Friss felvételek jöttek Oroszországból: egyre nagyobb bajba kerülhet a hadsereg

Újabb frissítést tett közzé az orosz felszíni katonai raktárakat elemző OSINT-csapat, ezúttal a kisebb, MESRB (Katonai felszerelés tároló és javító) típusú bázisokat vették szoros górcső alá. Ezek a bázisok jóval kisebb méretűek, főként jó állapotban lévő felszereléssel rendelkeznek, amelyek az aktívan harcoló egységek gyors utánpótlását hívatottak biztosítani.

Tekintve, hogy Oroszország alapvetően ezeket az eszközöket vitte először a frontra, így várható volt, hogy ezek a raktárak nagyrészt kiürültek 2025-re.

A műholdfelvételek most ezt bizonyították be.

A vizsgált MESRB-k közül:

A 230-as az egyetlen kivétel, innen a felszerelés fele tűnt el 2023 elején, azóta változatlan készletekkel operál – igaz, ez a Szahalin-szigeten, Japán szomszédságában, tehát majdhogynem a lehető legtávolabb található az orosz-ukrán háborútól.

Nyilván, Oroszország ennél sokkal több MESRB bázissal rendelkezik, de az elemzők hangsúlyozzák, a tendenciákat figyelembe véve

ha mostanáig nem fogytak el teljesen a komolyabb harcjárművek, akkor 2025 vége előtt el fognak fogyni.

Az elemzés röviden kitér a nagyobb raktárbázisokra is.

Ezek kapcsán megjegyzik, a mostani mintázat alapján ezek egy-egy típusvariáns leszerelésére és javítására szakosodott, így a 22-es a T-80-askból, a 349-es a BTR-70-ekből, a 2456-os a BMP-ből fog kifogyni.

Ugyanakkor kiemelték: a tüzérségi raktárokban nem látható jelentős változás, ami azt jelzi, Oroszországnak sikerült limitálnia az ilyen irányú veszteségeket.

A nagy bázisokról szóló frissített lista a következőképp néz ki:

15/ Finally, I also want to make some clarifications regarding the number of stored equipment in the sheet after the recent update. Some bases were simply recounted because my initial tallies back when I started weren't as realiable as they're now. pic.twitter.com/di3NhhopSI https://t.co/di3NhhopSI