Az oroszországi szamarai régióból származó 15. orosz gárdisták a megszerzett névsor szerint

legalább 12689 katonát veszítettek el az orosz-ukrán háború kezdete óta.

Figyelembe véve, hogy egy orosz dandár átlagos mérete 5-6 ezer fő, ez azt jelenti, hogy a háború alatt kétszer is kicserélődhetett a teljes személyi állomány.

A veszteségek megoszlása szerint a 12 ezer katonából 7436 elesett a frontvonalon, további 5253 főt pedig eltűntként tartanak nyilván. A dandár állománya egyébként nagyon vegyes: több mint 77 régió zsoldosaiból és mozgósítottjaiból állt. Ugyanakkor jórészt tatárföldi, baskíriai és udmurtföldi lakosok szerepeltek a névjegyzékben. Szerepelnek benne külföldi zsoldosok is Azerbajdzsánból, Örményországból, Üzbegisztánból, sőt még Egyiptomból is, valamint luhanszki és krími lakosok is.

A háborút megelőzően az egység teljes egészében szerződéses katonákkal volt feltöltve, ráadásul rengeteg harci tapasztalattal is rendelkeztek: részt vettek a grúz-abház háborúban és a Krím annektálásában is.

A dandár egyébként főként a donyecki fronton harcol és harcolt, részt vett Avgyijivka ostromában. A legdurvább veszteségeket 2024-25 telén szenvedték el, ekkor mintegy 6800 katonát veszítettek Novotrojicske környékén.

