Komolyan megköthetik Donald Trump kezeit: nem tehetne akármit az elharapódzó közel-keleti háborúban

Tim Kaine, Virginia demokrata párti szenátora hétfőn egy "háborús felhatalmazási határozatot" nyújtott be, amely megtiltaná az amerikai fegyveres erők közvetlen bevetését Irán ellen a Kongresszus kifejezett engedélye vagy törvényhozási hadüzenet nélkül.

Mélyen aggódom, hogy az Izrael és Irán közötti ellenségeskedés eszkalációja gyorsan belesodorhatja az Egyesült Államokat egy újabb végtelen konfliktusba

- nyilatkozta Kaine. Hozzátette, az amerikai népnek nem áll érdekében katonákat küldeni egy újabb, "örökké tartó" közel-keleti háborúba.

Ugyancsak hétfőn Bernie Sanders független baloldali szenátor egy másik előterjesztést tett, melyben azt tiltaná meg, hogy kongresszusi felhatalmazás nélkül fordítsanak szövetségi forrásokat katonai erő alkalmazására Iránban vagy Irán ellen. A javaslathoz több másik demokrata is csatlakozott, köztük Elizabeth Warren és Chris Van Hollen.

Sanders szerint egy újabb közel-keleti háború "megszámlálhatatlan emberéletet követelhet, további ezermilliárdokat emészthet fel, és még több halálhoz, konfliktushoz és kitelepítéshez vezethet". A vermonti szenátor továbbá megvádolta Izraelt, hogy úgy időzítette az Irán elleni támadását, hogy direkt "szabotálja" az USA és Irán közötti, vasárnapra tervezett, de végül lemondott nukleáris tárgyalásokat.

A törvényjavaslatok az önvédelem esetén nem korlátoznák az elnök hatáskörét. Az amerikai alkotmány értelmében a hadüzenet küldésének hatásköre a Kongresszust illeti meg, de az elnök a haderő főparancsnoka. A háborús felhatalmazási határozatok "kiváltságosnak" minősülnek a szenátus törvényhozási szabályai szerint, így kötelező azokról vitát és szavazást folytatni, bár

mivel a Kongresszus mindkét házában a republikánusok vannak szűk többségben, nem tűnik valószínűnek a tervezetek elfogadása.

Az Axios időközben arról ír, a képviselőházban Ro Khanna demokrata és Thomas Massie republikánus képviselő közösen készülnek benyújtani egy javaslatot, amely előírná, hogy Donald Trump csak a Kongresszus engedélyével léphet be az izraeli–iráni konfliktusba.

Ez nem a mi háborúnk. De ha az is lenne, a Kongresszusnak kell döntenie az ilyen ügyekben az alkotmányunk szerint

- közölte a kentuckyi Massie az X-en, aki nem először fordult szembe a pártja által birtokolt Fehér Házzal. Az indítványhoz eddig két progresszív demokrata, Rashida Tlaib és Alexandria Ocasio-Cortez csatlakozott az alsóházban.

UPDATE Here are the 13* members of Congress who have so far signed on to efforts against the Trump-Vance admin's moves towards war on Iran*Missed Welch initiallyOutreach for these resolutions still going on inside Congress, watch for numbers to possibly change tomorrow pic.twitter.com/3rqHuOD7AA