Megvan az új dátum: ekkor indulhat Kapu Tibor az űrállomásra

Ahogy arról Kapu Tibor történelmi küldetéséről szóló részletes cikkünkben is beszámoltunk, az Axiom Mission 4 küldetésére eredetileg 2024 végén, vagy 2025 elején került volna sor. A végső kitűzött dátum azonban június 8-a lett, amelyet először június 10-re, majd az időjárás miatt június 11-ére módosítottak. Azonban nem sokkal a kilövés előtt, először a SpaceX Falcon-9-es rakéta üzemanyagtartályán, majd pár nappal később a Nemzetközi Űrállomás (ISS) egyik modulján is szivárgást észleltek, amelyek miatt a NASA határozatlan ideig tovább halasztotta az indulást.

Mint írták, a NASA a javítási munkálatok elvégzése után felülvizsgálja az űrállomás állapotát.

A SpaceX honlapján olvasható mai tájékoztatás szerint

legkorábban június 22-én, vasárnap indítják el az űrvállalat Falcon 9-es rakétáját az Axiom-4 misszió legénységével a Nemzetközi Űrállomásra.

Now targeting no earlier than Sunday, June 22 for Falcon 9 to launch @Axiom_Space’s Ax-4 mission to the @Space_Station → https://t.co/LU1wyD7X9s https://t.co/Rx3qcppoqQ https://twitter.com/Axiom_Space?ref_src=twsrc%5Etfw