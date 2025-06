Videón a bizonyíték: Irán lelőtt egy izraeli repülőgépet

A felvételek az iráni közmédiában kerültek először bemutatásra, majd felkerültek a közösségi hálóra. Egy iráni riporter egy lelőtt izraeli Hermes 900-as pilóta nélküli repülőgép roncsait mutatja be rajta –

ez Izrael első ismert vesztesége az Irán elleni háború során.

Israel's Hermes 900 drone was shot down in Isfahan, Iran. This is the first confirmed aircraft loss in Iran. pic.twitter.com/tA1rIws3ur https://t.co/tA1rIws3ur