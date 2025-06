Donald Trump legrosszabb rémálma kerülhet hatalomra a világ egyik legnagyobb metropoliszában: összejöhet az óriási bravúr?

"Én vagyok Donald Trump legrosszabb rémálma, egy progresszív muszlim bevándorló, aki valóban küzd azokért a dolgokért, amelyekben hiszek" - válaszolta Zohran Mamdani arra a kérdésre, hogy New York polgármestereként miért lenne ő a legalkalmasabb arra, hogy felvegye a harcot az amerikai elnökkel szemben. A harmincas évei elején járó állami képviselő váratlan, de erős riválissá nőtte ki magát a New York-i politika intézményes figurájának tekintett Andrew Cuomóval szemben, aki szintén az Egyesült Államok leghatalmasabb városának vezetői pozíciójára pályázik, miután botrányos körülmények között lemondásra kényszerült pár évvel ezelőtt. Cuomo szerint Trump úgy hatolna át a relatíve tapasztalatlan baloldali politikuson, "mint kés a vajon", mire a Bernie Sanders és Alexandria Ocasio-Cortez által támogatott Mamdani azt vágta a volt kormányzó fejéhez, hogy az ő kampányát legalább nem ugyanazok a milliárdosok finanszírozzák, akik Donald Trumpot. New York demokrata polgármesterjelölti előválasztása a kezdeti várakozásokkal szemben rendkívül kiélezett párharccá alakult, ami a párt egész jövőjére hatással lehet: középre vagy balra vezet az út?

A 2024-es elnökválasztási vereség okait, úgy tűnik, még egy ideig boncolgatni fogja a Demokrata Párt, melynek különböző frakciói más-más irányt szabnának a Donald Trumppal szembeni kiállásnak, illetve annak, hogy mennyire harciasan érdemes manőverezni a republikánus többségű Kongresszusban és készülni a jövő ősszel esedékes félidős szövetségi törvényhozási választásra.

Az útkeresésről szóló belviszály több alkalommal is a felszínre bugyogott.

Kezdve például azzal, hogy a frakció a balszárny egyik meghatározó és feltörekvő alakja, Alexandria Ocasio-Cortez helyett a 75 éves Gerry Connollyt választotta a képviselőház felügyeleti bizottságának élére, de a rákbetegséggel küzdő Connolly pár hónap múltán lemondott a posztról, majd elhunyt. Emellett sokaknál kiverte a biztosítékot Chuck Schumer márciusi "önfeladása", amikor a szenátusi frakcióvezető – néhány demokrata kollégájával együtt – megszavazta a republikánusok költségvetési tervezetét a kormányzati leállás elkerülése érdekében.

De az sem vetett túl jó fényt a párt országos bizottságára (DNC), hogy procedurális okokból érvénytelenítették David Hogg alelnök megválasztását, épp miután a fegyverkorlátozási aktivistaként elhíresült fiatal előválasztási kihívások finanszírozását helyezte kilátásba azon (főleg idősebb) párttársai ellen, akik "elaludtak a volánnál", és nem hajlandók érdemben felvenni a kesztyűt Trump ellen. Hogg nem indul újra a posztért.

A DNC idén januárban újonnan megválasztott elnöke, Ken Martin a Politico által nyilvánosságra hozott hangfelvételek alapján gyorsan belefáradt a sajátjaival folytatott harcokba:

Nem tudom, hogy akarom-e még ezt csinálni

- fakadt ki Martin májusban, a Hogg által fokozott hányódásra hivatkozva.

Miközben a Demokrata Párt imidzse és megítélése a saját szavazóik szemében is ramaty állapotba, illetve történelmi mélypontra került (ami akár a republikánus Tea Party-hoz hasonló "belső lázadást" is előidézhet),

A generációváltásról és a párt jövőjéről szóló diskurzus a polgármester-előválasztási összecsapásra is jócskán rányomta a bélyegét a demokrata bástyának számító New Yorkban.

Botrányból nincs hiány

New York több mint 8 milliós városát nem kímélték meg a politikai botrányok az elmúlt években. A mostani polgármester, a 2021-ben megválasztott Eric Adams egy hajszállal nyerte meg a demokrata előválasztást, volt rendőrtisztként pedig középutas jelöltként mutatta be magát, a közbiztonság növelésével és a rendőrég finanszírozáscsökkentését követelő mozgalommal (defund the police) szemben kampányolva.

A szerény körülményekből származó Eric Adams kamaszkorában rendőri erőszak áldozatává vált, ennek a hatására döntött a rendőri karrier mellett. Fotó: Marc A. Hermann / MTA / Wikimedia Commons

Az ellentmondásos nyilatkozatoktól sem visszariadó Adams azonban 2024 szeptemberében karrierje eddigi legnagyobb botrányával szembesült: a Biden-adminisztráció idején

öt pontban szövetségi vádat emeltek ellene csalás, vesztegetés és illegális kampányfinanszírozásra való törekvés miatt.

Az ügyészek szerint megkérdőjelezhető viszonyt ápolt számos tehetős külföldivel, hogy pénzelje kampányát, és egy török kormánytisztviselőtől és üzletemberektől utazási kedvezményeket, például Turkish Airlines-repülőjegyeket és egyéb luxusjuttatásokat fogadott el 123 ezer dollár értékben, ezért cserébe pedig nyomást gyakorolhatott a tűzoltóságra, hogy tűzvédelmi vizsgálat nélkül nyílhasson egy új török konzulátus a városban.

A korrupciós vádak ellenére Adams kitartott és ártatlannak vallotta magát, és ezzel párhuzamosan egyre közelebb férkőzött Donald Trumphoz. A demokrata polgármester meglátogatta a republikánus zászlóvivőt floridai birtokán és januári beiktatásán is részt vett, ami

találgatásokhoz vezetett, hogy talán elnöki kegyelmet szeretne kijárni a volt ingatlanmágnásnál.

Adams – Trumpra hajazva – hazugnak és hamisnak titulálta a vádakat, majd azzal állt elő, hogy csupán azért állították pellengérre, mert kritizálta Joe Biden bevándorlási politikáját. Ügyészek erre válaszul közölték, a nyomozás egy évvel megelőzte Adams nyilatkozatait.

Trump tavaly decemberben jelezte, fontolóra veszi Adams megkegyelmezését, idén februárban pedig érkezett a hír:

az immár republikánus kézen lévő igazságügyi minisztérium szokatlan módon arra utasította a New York-i szövetségi ügyészeket, hogy ejtsék a polgármester elleni vádakat.

Emil Bove főügyészhelyettes – aki ezelőtt Trump személyes ügyvédjeként bizonyított – indoklása szerint a büntetőeljárás beleavatkozott Adams újraválasztási kampányába és akadályozta abban, hogy segítse Trump illegális bevándorlás elleni fellépését. Bove az ügy érdemi részét vagy az ügyészek munkáját nem kifogásolta. Az utasítás következtében Adams több helyettese és munkatársa mellett a washingtoni igazságügyi tárca és a New York-i szövetségi ügyészség több magas rangú tisztviselője is lemondott hivataláról, utóbbiak egyike, az egyébként konzervatív körökben mozgó Danielle Sassoon pedig kijelentette:

A törvény nem támasztja alá a vádejtést, és biztos vagyok benne, hogy Adams elkövette azokat a bűncselekményeket, amelyekkel vádolják.

Áprilisban végül a bíróság ejtette a pert, mondván, nem kötelezhetik az ügyészeket egy eljárás lefolytatására, de a bíró kiemelte:

mindez egy "alku szagától bűzlik: a vádirat ejtése bevándorláspolitikai engedményekért cserébe".

Adams, akit több párttársa lemondásra szólított fel, mindeközben arról tett bejelentést, hogy az idei polgármester-választáson függetlenként fogja megméretni magát, és nem vesz részt a demokrata előválasztáson.

A jól ismert név, aki tisztára mosná magát

Ha politikai botrányról van szó, Andrew Cuomót sem kell félteni. Kihasználva, hogy Adams politikailag mérgezővé vált (Kathy Hochul kormányzó még az elmozdítását is fontolgatta) és az előválasztási versenyben megüresedett a mérsékelt pálya, a volt New York állami kormányzó márciusban berúgta kampányát – a CNN szóhasználatával élve a választók általi megváltásért is harcolva.

Cuomo igazi politikusdinasztiából származik, apja, Mario Cuomo szintén New York államot vezette 1983 és 1994 között. Bár Bill Clinton elnök második ciklusa alatt szolgált lakásügyi- és városfejlesztési miniszterként, 2011-es kormányzói megválasztása után országos ismertségre (és elismerésre) igazán a koronavírus-járvány idején tett szert a naponta beütemezett sajtótájékoztatóinak köszönhetően. A témában gyakran interjút is adott testvérének, az akkor CNN-nél dolgozó televíziós műsorvezetőnek, Chris Cuomónak.

A kormányzó 2021 augusztusában mondott le az állami főügyészség azon jelentésének árnyékában, mely szerint 11 nő verbálisan és fizikailag elkövetett szexuális zaklatással vádolta, többek között állítólag megfogdosta egyik munkatársát. Cuomo végig tagadta a vádakat, olasz-amerikai gyökereire és életkorára hivatkozva "generációs és kulturális" különbségekkel magyarázta a viselkedését. Miután viszont rengeteg párttársa, köztük maga Biden elnök is távozásra szólította fel, lemondó beszédében kijelentette, érzése szerint senkinél sem lépte át azt a bizonyos határt, de nem volt tudta, hogy az "mennyire át lett rajzolva". (A CNN fél évvel később kirúgta Chris Cuomót, miután kiderült, a háttérben segítette bátyja védekezését a vádakkal szemben, ezzel újságírói etikai vétséget elkövetve.)

De Andrew Cuomo kormányzói múltja nemcsak emiatt került górcső alá, hanem a koronavírus-járvány kezelése miatt is.

A legkirívóbb vádnak az minősült, hogy a Cuomo vezette kormányzat – saját imidzsét védve– szándékosan, négyezerrel alábecsülte az idősotthonokban elhunyt emberek számát, valamint Cuomo tanácsadói járványügyi jelentéseket módosítottak, hogy eltussolják a valós adatokat. Cuomo a pandémia elején ráadásul azt adta utasításba, hogy a stabil állapotú, de pozitív covidtesztet produkáló pácienseket ugyanúgy vegyék vissza az idősotthonok, hiába tiltakoztak és aggódtak a vírus terjedése miatt családok és intézmények egyaránt.

Fél évvel távozása után Cuomo máris hangot adott annak,

megbánta, hogy lemondott,

és mostani kampánya kezdetektől fogva arra épített, hogy elkerülhetetlennek állítsa be a győzelmét. Május elejéig olykor több mint 20 százalékponttal is vezette a kilenc fősre hízott mezőnyt.

Ennek köszönhetően beálltak mögé azok, akik az egyértelmű győztes mellett akartak tetszelegni, de azok is, akik a megtorlástól féltek, hogy mi lesz, ha nem tesznek így

- fogalmaz a CNN elemzése. A New York Times külön összeállítást közölt azokról a washingtoni vagy New York-i politikusokról, akik pár éve még lemondásra szólították fel a 67 éves politikai veteránt, most azonban vagy nem szólaltak meg a vadonatúj ambíciója kapcsán (például Kirsten Gillibrand szenátor, Ritchie Torres kongresszusi képviselő vagy Cuomo utódja, Kathy Hochul) vagy egyenesen beálltak mögé. A Politico úgy számolt, a Cuomót most nyíltan támogató választott tisztviselők 40%-a négy éve még elítélte a volt kormányzót.

Cuomo kampánya mögé beálltak a "Big Apple" demokrata párti milliárdosai is: a város történetének legnagyobb összegével operáló kampányszervezetét dobták össze, mely eddig több mint 16 millió dollárt költött. Michael Bloomberg üzletember, volt polgármester önmagában 5 millióval járult hozzá a Fix the City PAC büdzséjéhez. De nemcsak demokraták adományoztak Cuomónak: 400 ezer dollárt kapott republikánus párttagsággal bíró egyénektől, akik közül legalább egy tucatnyian Trumpnak is utaltak.

A balról érkező kihívó

A 33 éves Zohran Mamdani 2021 óta képviseli Queens egyik városrészét a New York állami törvényhozás alsóházában – a demokrata mellett – az országos politikában marginálisnak számító Amerikai Demokratikus Szocialisták (DSA) színeiben. Az Ugandában született Mamdani édesapja indiai-ugandai származású, és a gyarmatosítást kutatja egyetemi professzorként, indiai-amerikai anyja pedig filmkészítő. A család hétéves korában költözött New Yorkba, a magát (Young Cardamom néven) hiphop rapperként is kipróbáló Mamdani 2018-ban lett amerikai állampolgár.

Why did so many working class New Yorkers vote for Donald Trump last week — and even more not vote at all? I went to Hillside Ave in Queens and Fordham Rd in the Bronx to find out. pic.twitter.com/1dXmnP01A4 https://t.co/1dXmnP01A4 — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) November 15, 2024

Az energikusként és karizmatikusként jellemzett Mamdani kampánya az online közegben kezdetektől hódított: 2024 decemberében olyan – főleg munkásosztálybeli – New York-iakat szólított le az utcán, akik vagy Trumpra vagy nem is szavaztak a tavalyi elnökválasztáson, ezt pedig természetesen videóra is vette. De nemcsak online kampányol a feltörekvő politikus, közel 30 ezer önkéntest mozgósított a június 14-én kezdődött és 24-én záruló demokrata előválasztás kedvéért. Az alulról jövő lelkesedés abban is meglátszódik, hogy miközben Cuomo donorainak csupán 57%-a volt kis összegű adományozó, addig Mamdani pénzügyi támogatóinak 98,6%-a utalt 250 dollárnál kevesebbet.

Múlt novemberben országos összehasonlításban is kiemelkedett a Trump felé történő elmozdulás a városban, kiváltképp annak etnikailag sokszínű, főként közép- és munkásosztálybeli külső részein: Bronxban a 2020-as 16%-ról 27%-ra nőtt a republikánus zászlóvivő szavazataránya, Queensben pedig 22-ről 38%-ra. Az ezek egy részét Washingtonban képviselő Alexandria Ocasio-Cortez a választás után többször beszélt az egyszerre rá és Trumpra szavazó választókról, akiket szerinte az köt össze, hogy jórészt kiábrándultak az eddig regnáló politikai elitből.

Mamdani legfőbb üzenetként a megélhetési kérdéseket állítja középpontba,

a gazdasági értelemben vett populista programjában szerepel

az albérletárak befagyasztása a stabilizált bérleti díjat fizetők számára,

a stabilizált bérleti díjat fizetők számára, továbbá ingyenessé tenné a belvárosi buszjáratokat,

és New York öt városrészében egy-egy önkormányzati tulajdonban lévő élelmiszerboltot hozna létre, ezzel megfizethető alternatívát nyújtva és lejjebb nyomva az árakat.

Mindezt a leggazdagabb 1% megadóztatásából fedezné, 10 milliárd dollár extra forrást behúzva a városi költségvetésbe.

Miután a nála jóval tapasztaltabb, de Cuomo baloldaláról érkező kihívóknak nem sikerült kezdeti áttörést elérniük – sem a Letitia James állami főügyész által utolsó pillanatban indulásra biztatott Adrienne Adamsnek, aki a városi tanács házelnöke; sem Brad Landernek, aki a város közvetlenül választott főszámvevője –

Mamdani maradt az egyetlen jelölt, aki még megállíthatja Cuomo jelölését.

Ez pedig megnyilvánul abban is, hogy Cuomóék óriási erőforrásokat mozgósítottak Mamdani momentumának letörésére, kiemelve a rövid életrajzát és tapasztalathiányát, "veszélyesnek" és "radikálisnak" bélyegezve az adóemeléssel járó programját, illetve lényegében antiszemitizmussal vádolva őt, korábbi palesztinpárti aktivizmusa és vitás kijelentései miatt – ami a világ legtöbb, közel 1 millió zsidó lakossal bíró városában jelentős befolyásoló tényezővé válhat.

Soha nem volt dolga a városi tanáccsal. Soha nem volt dolga a Kongresszussal. Soha nem volt dolga az állami törvényhozással. Soha nem tárgyalt még szakszervezettel. Soha nem épített semmit. Soha nem foglalkozott még természeti vészhelyzettel. Soha nem foglalkozott még hurrikánnal, árvízzel stb. Soha nem foglalkozott a legfontosabb dolgokkal. És most mindezek tetejébe itt van Donald Trump

- sorolta a polgármester-jelölti vitán Andrew Cuomo. Mamdani – aki előszeretettel hozza párhuzamba Cuomo és Eric Adams botrányok tűzdelte regnálását, mondván, eljött az új generáció ideje –, erre következőképp kontrázott:

Soha nem kellett szégyenszemre lemondanom. Soha nem vágtam vissza a szegények társadalombiztosítását. Soha nem loptam el több százmillió dollárt a közlekedési hatóságtól. Soha sem üldöztettem azt a 13 nőt, akik hitelesen vádoltak meg szexuális zaklatással. Soha nem pereltem a nőgyógyászati leleteikért, mert én nem vagyok ön, Cuomo úr.

Bár nem bővelkedünk bennük,

a közvélemény-kutatások alapján az elmúlt hetekben egyre szorosabbá vált az eredetileg kilencfős, de immár tulajdonképpen párharccá alakult verseny:

a New York-i előválasztásokon rangsorolásos módszert alkalmaznak, így az ezt szimuláló Marist júniusi felmérésének utolsó körében 55-45% volt az állás Cuomo javára, aki májushoz képest vesztett az előnyéből. Ám eddig csupán egyetlen kutatás mutatta Mamdanit az élen, így továbbra is a volt kormányzó tűnik az esélyesebbnek. A mostani adatok alapján Cuomo elsősorban a diploma nélküliekre, a feketékre, az idősebbekre és a mérsékelt szavazókra számíthat, míg Mamdani bázisa a diplomásokra, a fehérekre (és kisebb részben a latinókra és az ázsiaiakra), a fiatalokra és a progresszív, baloldali voksolókra támaszkodik. Így a munkásosztály problémáit orvosolni vágyó Mamdaninak épp ebben a csoportban kellene újabb támogatókat szereznie a siker érdekében.

Here are the shifts by subgroup from Marist's previous poll (May 1-8) to this poll (June 9-12).Minimum n=120 for both polls for inclusion.Keep in mind that subgroup comparison should be treated as *directional* and not gospel.Ok the caveats are done. Let's dive in. https://t.co/00sbV9kBvz pic.twitter.com/AjaeObkFc3 https://t.co/00sbV9kBvz — Adam Carlson (@admcrlsn) June 18, 2025

A nemrég bevándorlási ügynökökkel dulakodásba keveredő, majd rövid időre letartóztatott Brad Lander egyébként "kölcsönösen beállt" Mamdani mögé, azaz arra kérték támogatóikat, hogy a másikukat tegyék második helyre. Ami talán még javíthatna Mamdani esélyein, az az lenne, ha a mérsékelt és fekete szavazók által preferált Adrienne Adams is nyíltan támogatná a fiatal szocialistát.

Bármi is lesz a demokrata előválasztás végkimenetele, abban biztosak lehetünk, hogy abból rengetegen fognak többé-kevésbé megalapozott, országos jelentőségű következtetéseket levonni a párt jövőjét illetően.

Ám ha a végén Mamdaninak mégis sikerülne behúznia a győzelmet, egyik napról a másikra válna eddig alig ismert figurából a demokraták egyik vezető arcává.

Ami pedig a rendkívül izgalmasnak ígérkező novemberi általános választást illeti, nem garantált, hogy Adams (és a republikánus jelölt, Curtis Sliwa bűnözés elleni aktivista és médiaszemélyiség) mellett Cuomo vagy akár Mamdani nem indulna el függetlenként, ha elveszítené az előválasztást, ami végképp teljesen kiszámíthatatlanná tenné a győztes mindent visz elvre váltó versenyfutást, hiszen akár a voksok harmada elég lehet majd a diadalhoz.

Címlapkép forrása: Andrew Lichtenstein/Corbis via Getty Images